TV4-profilen "Snickar-Björn" berättar: "Jag är transsexuell..."

Björn Christiernsson, även kallad Snickar-Björn, 48, har under senaste deceniet varit en stor profil av TV4s omtyckta program “Äntligen hemma” där han var snickare. Profilen blev snabbt omtyckt då han charmade svenska folket som satt hemma i tv-sofforna och hamnade även på listor för Sveriges sexigaste män. Men under dessa år så gömde det sig en hemlighet hos Björn som tv-profilen idag valt att avslöja, han är transsexuell.

Tidningen QX fick kontakt med Björn under förra året då tv-profilen hade börjat spela in en dokumentär om sin omvandling till kvinna. Den sexiga tv-hunken har nu kommit ut som kvinna och att namnet är Lee. Men det här har inte varit en lätt resa. Under flera år har profilen brottats med att acceptera könsdysforin men under pandemin förändrades allt. Depressionen kom och alkohol blev Björns lösning. En söndag i mars för två år sedan var det som allt föll på plats, förklarar, sedan årskiftet, Lee.

– Plötsligt slog det mig bara, det var en insikt och en känsla som nästan var fysisk: Jag är transsexuell. Och jag vet vad jag måste göra, för att bli fri, för att rädda mitt liv – jag behöver komma ut. Säger Lee i intervjun med QX.

Snickar-Björns resa till att bli Lee

Efter en kämpig period med missbruk och depression har Lee äntligen kommit dit hon vill. Med hjälp av ett internationellt sjukhus, som finns online, fick Lee snabbare hjälp med att ta itu med sitt psyke och fick påbörja sin resa till att bli kvinna.

På sin blogg beskriver Lee hur hon ser på framtiden.

– Hur jag kommer att må och hur saker och ting kommer att gå för mig är såklart inte givet ännu, men då jag nu levt i ca två år sedan jag tog mitt nya livsstils beslut och mår bättre och bättre för varje dag som går, så det känns lovande. Skriver hon på sin blogg.

Dokumentären där vi får följa med på Lees resa kommer sändas på TV4 i februari.