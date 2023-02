Margaux Dietz skrattar åt död 12-åring i ny kommentar: "Here we go again"

Influencerprofilen Margaux Dietz, 32, gör sakta men säkert ett återtåg till rampljuset efter att i flera månaders tid ha befunnit sig mitt i ett drev.

Det hela började i november i fjol när hon la ut en video på en blodig, avtuppad man som låg i hennes trapphus. I videon lät hon sin son peta på mannen, och hon hade även lagt på "roliga ljudeffekter". Reaktionerna lät inte vänta på sig. Margaux förlorade tusentals följare, och sponsorerna hoppade av en efter en.

Margaux Dietz höll låg profil på sociala medier i ett par veckor, och sedan gjorde hon comeback i SVT:s dokumentär "Kan vi förlåta Margaux?". Där fick tittaren ta del av hennes sida av drevet.

Margaux Dietz. Bildkälla: Christine Olsson/TT Bild.

Margaux Dietz festade med blackface

I mitten av januari kunde Nyheter24 avslöja att Margaux Dietz år 2009 festade målad med blackface.

Margaux Dietz festade med blackface.

Kort efter Nyheter24:s avslöjande kunde Expressen publicera en bild som visade hur Margaux i samma veva skrev n-ordet.

Margaux Dietz gick då ut med en ursäkt.

Margaux Dietz skrattar åt död 12-åring

Den senaste tiden har Margaux blivit mer aktiv på Instagram igen, och under gårdagen la hon ut en bild där hon uppdaterade sina följare med vad som hänt den senaste tiden. Hon har bland annat sålt sin lägenhet och hintar om ett nytt projekt hon arbetar med.

I kommentarsfältet var reaktionerna blandade, men ett par kommentarer stack ut.

"Kan folk typ skärpa sig å lära sig släppa saker som hänt eller ska ni inte dra upp att Britney Spears mamma körde på en 12 åring som dog? De är ju bara 47 år sen", skrev en följare.

Som svar till den kommentaren skrev Margaux: "Omg hade ingen aning om det" och la in en skrattade emoji.

Margaux Dietz reaktion på att Britney Spears mamma kört på ett barn fick följarna att reagera. Bildkälla: Instagrams kommentarsfält

Det var 1975 som Britney Spears mamma Lynne Spears körde på den 12-åriga pojken Anthony Winters i Kentwood, Louisiana.

Pojken lekte med sin cykel utanför familjens hus när Lynne körde över pojken, som avled av sina skador på sjukhuset, skriver Daily Mail.

Felix mamma: "Exakt vad är det som är roligt med det?"

Margaux skrattande emoji under kommentaren om den döda 12-åriga pojken har nu fått följarna att reagera med avsmak, och en av de som ställer sig frågande till Margaux kommentar är Jennie Hedqvist som år 2020 förlorade sin 16-åriga son Felix i en trafikolycka i Sörfors.

Olyckan i Sörfors ägde rum den 31 maj 2020. En 19-årig kvinna körde en Audi i 200 km/h – på en 70-väg. I bilen satt förutom den 19-åriga kvinnan en 14-årig flicka och fyra tonårspojkar – Max Larsson, Emil Idh, Felix Persson och Milton Vestman. Bilen körde in i ett träd. De fyra pojkarna som färdades i bilen dog.

Ljus, rosor och nallebjörnar vid den plats utanför Sundsvall där fyra tonårspojkar miste livet. Den 19-åriga kvinnan körde Audin i 200 km/h på en 70-väg. Hon dömdes till två månaders fängelse. Mats Andersson/TT Bild

Den 14-åriga flickan fick livshotande skador. Den 19-åriga kvinnan som körde bilen dömdes till två månaders fängelse.

Under namnet Felix mamma på Instagram så försöker Jennie idag att sprida medvetenhet om trafiksäkerhet och trafikolyckor.

"Exakt vad är det som är roligt med det? Att ett barn dog eller?", skriver Jennie i Margaux kommentarsfält.

I en annan kommentar skriver Jennie: "Som mamma till en pojke som omkom i en trafikolycka så tycker jag bara det är smaklöst… ibland får man tänka längre än näsan räcker helt enkelt."

När Bloggbevakning delade bilden av Margaux kommentar så möttes den genast av reaktioner från följare som skrev:

"Oavsett hur lång tid det har gått så har en 12-åring dött!", "Ursäkta?? Here we go again..." och "Hon fortsätter att leverera" var några reaktioner.