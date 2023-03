6 svenska kändismän som gör skönhetsingrepp: "Hundratals sprutor samma dag"

I Hollywood hör det till vanligheterna att kända män förändrar sina utseenden med hjälp av skönhetsingrepp som Botox, fillers och hårtransplantationer. Vissa går ännu längre och opererar även näsor och gör ansiktslyft.

Tidigare har Nyheter24 skrivit om hur bland andra Tom Cruise, Brad Pitt, Zac Efron, Ryan Gosling och Jake Gyllenhaal alla har opererat sig. Här kan du se hur de såg ut före och efter sina ingrepp.

Tom Cruises tänder är fixade och hans näsa har ändrats något i formen. Bildkälla: Stella Pictures, P Photo/Koji Sasahara/TT Bild

Jake Gyllenhaal före och efter sina skönhetsingrepp. Bildkälla: AP Photo/John Hayes/TT Bild, Stella Pictures.

Men Hollywood-stjärnorna är inte ensamma! Även flera svenska kända män har under årens gång gått ut och berättat om sina skönhetsingrepp.

Fadde Darwich gjorde fillers för 35 000

Sveriges mest kända dörrvakt genom tiderna är förmodligen Fadde Darwich. Idag är Fadde framgångsrik krögare och driver flera restauranger i Stockholm.

Kring 2010 berättade Fadde öppet om sina många skönhetsingrepp han då genomgick. Han gjorde både Botox och fillers, och betalade över 35 000 kronor för kalaset.

Fadde Darwich har gjort Botox i många år. Bildkälla: Stella Pictures.

– Det var hemskt, de sprutade med hundratals sprutor. Och det gjorde ont hela tiden. Det gör fortfarande ont ibland, berättade Fadde år 2010 för tidningen Dina Mediciner.

Nu har Fadde hunnit fylla 56 år, och om man slänger en kik på hans Instagram ser det inte ut som att han har hoppat av Botox-tåget. Hösten 2022 la han ut en bild där han var på en klinik på Östermalm i Stockholm. Där vankades det Botox.

Emilio Ingrosso är nöjd med sin hårtransplantation

Emilio Ingrossos dotter Bianca Ingrosso har gjort flera skönhetsingrepp. Utöver att ha rätat ut sina tänder med tandställning och opererat brösten större så gör hon även fillers och Botox regelbundet.

Precis som sin dotter så är inte Emilio främmande för att hjälpa naturen på traven lite. Emilio har gjort flera hårtransplantationer, och han är mer än nöjd med resultatet.

"Ni män som har tankar på detta så är det det bästa jag har gjort", skrev Emilio nyligen på Instagram.

Emilio har gjort tre hårtransplantationer, och det kostar cirka 60 000 kronor per behandling – alltså 180 000 kronor totalt. Men Emilio har inte behövt öppna plånboken för att göra ingreppen, utan det hela är ett betalt samarbete.

Emilio Ingrosso har precis avslutat sin tredje hårtransplantationsbehandling. Bildkälla: Stella Pictures.

Marcelo Pena har gjort flera skönhetsoperationer

Utöver Botox och fillers så har Marcelo Pena gjort en hårtransplantation, en resa som hans följare kunde följa på Instagram.

Trots att dokusåparäven Marcelo bara är 32 år gammal så gör han allt för att se så ung ut som möjligt.

Marcelo Pena säger #nejtillrynkor. Bildkälla: Stella Pictures.

På Instagram lägger Marcelo då och då ut betalda samarbeten med olika skönhetskliniker där han gör Botox, och en hashtag som då förekommer flitigt är #nejtillrynkor.

Under höjdpunkten BEAUTY har Marcelo Pena lagt upp storys om sina skönhetsingrepp. Bildkälla: Instagram/amerelloo

Marcelo Pena har även gjort det oerhört smärtsamma ingreppet Hollywood Smile som även Paow och Alexander Zobel har gjort. Det innebär att ens tänder filas ner för att sedan prydas av tandfasader.

Marcelo Pena filade ner sina tänder för att göra Hollywood Smile. Bildkälla: Instagram/amarelloo

Johannes Leonidas kritiseras av följarna efter ingreppen

Ex on the Beach-profilen Johannes Leonidas är öppen med sina skönhetsingrepp, något som har väckt starka reaktioner hos hans följare.

En del är besvikna på honom för att han gör betalda samarbeten med olika kliniker, och skriver att de ska avfölja. Andra är nyfikna och intresserade av att veta mer och tycker att det är uppfriskande att han inte hymlar med sina skönhetsingrepp. Precis som Marcelo Pena har även Leonidas gjort ett Hollywood Smile.

Edvin Törnblom gör fillers: "ALLA gör injektioner"

Edvin Törblom är medieprofilen som har tagit Sverige med storm. Tillsammans med vännen Johanna Nordström driver han den omåttligt populära podden "Ursäkta", och i fjol släppte han sin bok "Bögen är lös".

År 2020 så gästade Edvin Törnblom podden "I ditt ansikte" som handlar om skönhet, injektioner och kroppsideal. I podden berättade Edvin att han blivit mer självmedveten av att jobba i den branschen han gör.

– Alla gör injektioner. Alltså ALLA, alla, alla, alla, gör injektioner. Och det pratas inte om att alla gör det, sa Edvin då.

Edvin berättade då att han gör fillers i läpparna.

Edvin Törnblom gör fillers i läpparna. Bildkälla: Stella Pictures.

Haidar Juma gjorde vågade skönhetsingreppet

Haidar Juma har vi sett i "Paradise Hotel" och "Ex on the beach". Nu kör Haidar på som influencer, och han chockade sina följare i början av året. Då visade han nämligen upp resultatet av sitt vågade skönhetsingrepp. Haidar har nämligen gått ett steg längre än fillers och Botox om vi säger så.

Han har nämligen permanent ändrat sin ögonfärg. Hans bruna ögon är ett minne blott, och han har nu istället isblå ögon. Vill du se resultatet kan du se det här på Bloggbevakning.

Haidar Juma ser inte längre ut så här. Bildkälla: Stella Pictures.