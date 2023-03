Bianca Ingrossos nya miljoninvestering: "Profilerade investerare..:"

Bianca Ingrosso är framgångsrik, driver bolag och sitter i flera styrelser. Nu gör hon en ny miljoninvestering som ska hjälpa ett svenskt varumärke att ta nya kliv.

Det är det svenska glasögonmärket Chimi, som på kort tid blivit oerhört populärt. Grundarna, Daniel Djurdjevic och Charlie Lindström har i ett rasande tempo sett sitt företag växa.

Bianca Ingrossos nya investering

För att bolaget ska kunna satsa på sina butiker i Paris och New York tar man nu in flera välkända investerare. Totalt ska man ha tagit in omkring 20 miljoner kronor i investeringar, uppger nyhetssajten Breakit.

En av de mest profilerade bland de nya investerarna ska vara just Bianca Ingrosso.

I en intervju med Dagens Industri berättar en av medgrundarna om investeringen.

– Det känns jättekul att fortsätta etablera varumärket internationellt i en runda där vi utöver profilerade investerare även fått in ett gäng vänner och bekanta som verkligen tror på oss, säger medgrundare Daniel Djurdjevic till DI.

Utöver Bianca Ingrosso ska även Estrid-grundaren Ben Eliass samt PR-profilen Daniel Redgert också gå in som investerare.

