Sanningen om Farmen-Wincent och Guttas relation i dag: “På det personliga planet…”

TV4:s succéprogram Farmen har sänts i hela 16 säsonger, och konceptet är fortfarande detsamma. I realityserien ska deltagarna leva som bönder gjorde på 1800-talet, samtidigt som de tävlar mot varandra om att få vara kvar på gården.

Då sänds finalen av Farmen 2023

Farmen 2023 lider mot sitt slut, och har varit en minst sagt fullspäckad säsong. Säsong 16 har nämligen innefattat allt från kyssar på höskullen till otrohetsdraman. Här kan du läsa alla våra artiklar om säsong 16 av Farmen. Söndag den 19 mars sänds säsongsfinalen av Farmen 2023, och då får vi reda på vem som blir årets farmare.

Farmen 2023 har varit en fullspäckad säsong. Foto: TV4/Farmen

Frontpersonerna för Farmen är programledare Anna Brolin och experten Hans Wincent som delar ut uppdrag till farmarna. Anna Brolin tog över uppdraget efter Paolo Roberto, efter att han år 2020 erkände sexköp och blev avskedad från TV4.

Hans Wincent tog över i Farmen efter Gutta Andersson – så fick han jobbet

Wincent tog i sin tur över som Farmen-mentor 2017 efter Gutta Andersson, som tyvärr tvingades genomgå en operation. Sedan dess har Wincent blivit ett omtyckt inslag i Farmen och han har blivit en riktig tittarfavorit.

Wincent har blivit ett självklart inslag av Farmen. Foto: TV4/Farmen

Och det visar sig att Farmen-Wincent fick nys om jobbet på ett lite annorlunda sätt.

– Den korta versionen är att de sökte någon på Facebook och min dotter taggade mig i ett inlägg där, för hon följde Farmen lite mer än jag gjorde då på den tiden, berättar Wincent för Nyheter24 och fortsätter:

– Hon tyckte beskrivningen passade in på mig, och det tyckte jag med. Jag skickade in och så blev det så att jag var den som skulle hoppa in och hjälpa Gutta. Sen fick jag ta över ganska omgående.

Gutta tvingades hoppa av programmet. Foto: TV4/Farmen 20 år

Farmen-Wincent om relationen till Gutta i dag

Till en början fick Wincent rollen som dräng till Gutta, men det dröjde inte länge innan han fick hoppa in och ensam sköta uppdraget som mentor och expert. Gutta har senare även medverkat i programmet “Farmen VIP”. Men hur ser egentligen Wincent och Guttas relation i dag, utanför Farmen?



– Nej, vi har aldrig haft någon kontakt på det personliga planet utan bara när vi träffades vid inspelningarna. Så när det var både Farmen VIP och Farmen så var vi ju båda två på plats en sommar, berättar Wincent för Nyheter24.

