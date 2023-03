Gwyneth Paltrow attackeras efter att ha avslöjat sin diet: "Fruktansvärt att se"

Gwyneth Paltrow, 50, har länge varit intresserad av hälsa, kost och träning. Men nu är fansen oroade över att hon gått alldeles för långt, och att det inte längre handlar om hälsa. Flera följare befarar det värsta.

Gwyneth Paltrow ligger bakom livsstilsföretaget Goop som kretsar kring just hälsa, men genom åren har de märkliga tipsen på sajten blivit kritiserade. År 2020 mötte Netflix kritik då de då släppte en serie som följde Gwyneth och Goop.

– Hennes företag påstår att kemisk solkräm är dåligt samt förespråkar tarmsköljning och kaffelavemangsmaskiner, trots att de kan utgöra en betydande hälsofara, sade chefen för Storbritanniens nationella sjukvårdsorganisation NHS, Simon Stevens, till BBC då.

Gwyneth Paltrow på röda mattan 2019. Bildkälla: Stella Pictures.

Gwyneth Paltrow intervjuas i podden The Art of being Well

På Goop såldes även ett doftljus som luktade som Gwyneth Paltrows vagina, något som givetvis fick fansen att tappa hakan.

Nu befinner sig Gwyneth i hetluften igen, och det är inte av en lika lättsam anledning som ett doftljus.

I veckan gästade hon nämligen podden "The Art of Being Well", och där intervjuades hon av läkaren Will Cole. Hennes svar sprids just nu som en löpeld på TikTok, och reaktionerna är starka.

Gwyneth Paltrow på röda mattan 2022. Bildkälla: Stella Pictures.

Gwyneth Paltrow dricker benbuljong till lunch

I intervjun fick Gwyneth frågan om hur hennes hälsorutin ser ut just nu.

– Jag äter middag tidigt på kvällen. Jag gör en trevlig periodisk fasta. Jag brukar äta någonting kring 12.00 och på morgonen så kör jag sånt som inte kommer höja mitt blodsocker, så jag dricker kaffe, berättar Gwyneth i klippet.

Gwyneth Paltrows svar om hur hennes hälsorutin ser ut möttes av massiv kritik. Bildkälla: TikTok/Dearmedia

– Men jag gillar verkligen soppa till lunch. Jag dricker benbuljong till lunch de flesta dagarna. Jag tränar en timme om dagen, så jag tar en promenad eller gör Pilates, berättar Gwyneth.

Därefter så torrborstar hon hela kroppen och hoppar in i en bastu. Till middag äter hon grönsaker.

Reaktionerna på Gwyneths svar har inte låtit vänta på sig, och på sociala medier möts hon nu av massiv kritik, men också av grova skämt och memes där hennes utseende hånas.

Hon kallas även för "almond mum", det vill säga en mamma som överför sin ätstörning till sin avkomma.

På TikTok lyder några reaktioner så här:

"Så kaffe och benbuljong är måltider nu"

"Hon är farlig"

"Det här är fruktansvärt att se"

"Vad är det hon detoxar ifrån då hon inte äter?"

Även på Twitter har Gwyneths video blivit omdiskuterad.

Gwyneth Paltrow om sin "rectal ozone therapy"

I samma intervju berättade Gwyneth att hon även hade gjort "rectal ozone therapy", vilket betyder att ozon sprutas in i anus, något som The Cut skrev om i samma veva som klippen på Gwyneth började spridas.

Läkare och dietister världen över varnar nu för Gwyneths diet.

"Det här är inte hälsa, det är en SJUKDOM. Det här är inte tillräckligt med mat. Sluta lyssna på kändisar för hälsotips", varnade dietisten Lauren Cadillac på TikTok, skriver Independent.