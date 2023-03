Måns Möller kommenterar Paulina Danielssons underliv: "Gammal..."

Dokusåpaprofilen Paulina “Paow” Danielsson, 29, har sedan flera år tillbaka bjudit det svenska folket på underhållning i olika forum. Hon har varit med i flera program som Paradise Hotel, Lyxfällan, Ex on the Beach och Hemlig Beundrare.



De senaste åren har hon dock bjudit på sig själv på sociala medier, i stället för av TV-formatet. I dagsläget får vi ta del av Paulinas kärleksliv, utlandsresor och skönhetsoperationer på Instagram.

Paulina Danielssons intervju om skönhetsingreppet

I en intervju med norska Youtubekanalen "Kontoret" så presenterades Paulina som norska realityprofilen Cristian Brennhovd, 23, nya flört. I intervjun så delar Paulina med sig om fler detaljer om hennes utseende. Bland annat att hon har opererat sitt underliv.

– Jag har ju opererat min fiffi. Så jag har en barbiefitta. Därför hade jag inte legat på flera månader då man inte får. Så när jag låg med Christian kan man verkligen säga att.... det var bra haha, säger hon i intervjun.



Måns Möller reagerar på Paulinas operation

Under söndagen publicerade däremot en av våra främsta komiker i Sverige en Instagramstory om Paulinas ingrepp, nämligen Måns Möller, 48. I storyn frågar han sina följare om vad Paulinas ingrepp innebär.