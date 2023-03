Paulina "Paow" Danielsson, 29, är en av Sveriges mest kända dokusåpaprofiler. Lika omskriven för sin förmåga att ställa till med dramatik i rutan är Paow för sina skönhetsingrepp – och så klart – det stormiga kärlekslivet.

Genom åren har Paow varit tillsammans med profiler som Hugo Rosas, Jesper "Jeppe" Johansson, Mattias Coleman, Lancelot "Lance" Hedman, Arvid Stenbäcken och Mattias Helén.

Paows senaste seriösa förhållande var med den danske jetset-killen Alexander Zobel.

Under sitt förhållande hann Paow och Zobel åka på flera spännande resor ihop. De gjorde även otaliga skönhetsingrepp tillsammans.

Paow och Alexander Zobel gjorde slut i juni 2023. Bildkälla: Instagram/kattpaow

När Paow och Zobel gick skilda vägar i juni förra året så valde Paow att berätta om uppbrottet för Nyheter24. Mer om det kan du läsa här.

Efter uppbrottet från Zobel så har Paow dejtat lite, men den senaste killen hon dejtade visade sig vara manlig eskort och gay.

Vem är Paows nya pojkvän?

Nu står det klart att den färgstarka dokusåpaprofilen Paow har hittat kärleken på nytt. Den här gången är det en norrman som fått Paow på fall. Han heter Cristian Brennhovd, och precis som Paow har den 23-årige Cristian Brennhovd varit med i en del dokusåpor i hemlandet Norge.

På Instagram har Cristian Brennhovd över 100 000 följare, och i sin presentation skriver Cristian att han varit med i tre säsonger av norska Ex on the beach, och förra året syntes han även i äventyrsprogrammet "71 grader nord kjendis 2022".

Cristian Brennhovd gästade podden Kontoret och berättade då om sin relation med Paow. Bildkälla: Instagram/kontoretshow

Cristian Brennhovd var tidigare tillsammans med den norska realityprofilen Caroline Nitter som han träffade i Ex on the beach. Enligt norska VG gjorde Caroline och Cristian slut i januari 2023. Då hade de varit ett par i två år.

– Jag är singel och det blir spännande. Det har jag inte varit på år och dagar, och jag är redo för det, sa Brennhovd till VG då.

Men singelperioden blev helt enkelt inte långvarig för Brennhovd då han nu fallit för vår svenska skönhet Paow.

Så träffades Cristian Brennhovd och Paow

För en vecka sedan gästade Paow och Cristian den norska podden "Kontoret", och där berättade paret mer om sin relation.

– Vi har jättemycket sex. Väldigt bra sex. Jag har haft mer sex med dig tror jag än vad jag hade med mitt ex. Och vi har bara träffats i fyra veckor, säger Paow.

I podden avslöjar dessutom Cristian hur det gick till när han och Paow träffades. Cristian och Paow började skriva med varandra på Instagram, och några glas in så fick Cristian feeling...

– Jag frågade om hon hade lust att komma till Marbella. Jag har pappas hus här. Det är bara att komma, du kan bo gratis med mig. Och det hade hon lust med, berättar han i "Kontoret".

– Folk tror att jag har gjort massa operationer. Jag har aldrig gjort en endaste operation. Det enda jag har gjort är att fixa tänderna och lite fillers, säger han i podden "Kontoret". Precis som Paow har Cristian alltså gjort en så kallad "Hollywood Smile"-operation i Turkiet. Där filas de egna tänderna ner för att sedan prydas av tandfasader. Bildkälla: Instagram/kontoretshow

Här kan du läsa mer om Paulina "Paow" Danielsson – om hennes skönhetsoperationer, galna lön på OnlyFans och om hennes kärleksliv.