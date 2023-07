Artisten Lova om sin ADD: "Blev överlycklig när jag fick beskedet"

Här är allt du behöver veta om artisten och låtskrivaren LOVA, eller Lova Alvilde Sönnerbo som hon egentligen heter.

Lova ålder – hur gammal är hon?

Lova föddes år 1998 i Stockholm och fyller 25 år sommaren 2023.

Lovas familj och uppväxt – varifrån kommer hon?

Lova är född och uppväxt i Stockholm. Men enligt en frågestund på artistens Instagram så berättar hon att hon är hälften svensk och hälften norsk.

I en intervju med Veckorevyn beskriver Lova sin uppväxt som idyllisk.

– Jag hade verkligen en perfekt uppväxt. Mina föräldrar har varit gifta i 30 år, jag hade en massa vänner och musiken fanns alltid runt mig. Hela min pappas släkt är väldigt musikaliska så det fanns hela tiden en kreativitet som flödade hemma. Jag började skriva låtar när jag sju år, det blev mitt sätt att bearbeta känslor, som en slags tonsatt dagbok.

Lova i Lilla melodifestivalen

När Lova var 14 år gammal så ställde hon upp i Lilla Melodifestivalen med låten “Mitt mod”. Låten tog henne ända till finalen där hon sedan vann hela tävlingen.

Lovas låt mest spelad i P3

År 2018 släppte Lova sin debutlåt "You me and the silence". Låten kom att bli den mest spelade svenska låten i P3 det året.

– Det var helt… sjukt. Det var svårt att ta in. Man lever hela tiden i framtiden och med nästa projekt, det är så sällan man hinner stanna upp och reflektera över det som händer i nuet. Gud, det var liksom första låten, säger Lova till Veckorevyn.



Har Lova ADD?

I slutet av högstadiet fick Lova reda på att hon hade dyslexi och ADD. Att få beskedet var något som gjorde det lättre för henne, då hon själv känt av det sedan ung ålder, berättar hon för Baaam.

– Jag blev överlycklig när jag fick det beskedet, för att det var ju någonting jag känt under hela min uppväxt och hela min skolgång. Jag kände mig väldigt dum. Så för mig var det också en skön bekräftelse att få. Att jag inte är dum, utan att det faktiskt fanns en logisk förklaring till varför det är så och efter det började jag gå massa kurser om ADD, säger Lova till Baaam.

Vad heter Lova på Instagram?

På Instagram heter Lova @Lovamusic.