Fem kändisar som har dödat andra människor

Phil Spector

Phil Spector (1939–2021) var en musikproducent som producerade album åt stora namn som bland annat The Beatles och The Ramones. Han var även känd för att ha myntat den så kallade "Wall of sound"-metoden, vilket kortfattat innebar att spela in pop- och rockmusik med orkestrar för att ge musiken ett tätare, fylligare ljud.

2009 dömdes han för mordet på den 40-årige skådespelerskan Lana Clarkson som skedde sex år tidigare. De två hade träffats bara några timmar tidigare på konsertlokalen House of Blues i Chicago, där skådespelerskan arbetade som värdinna.

Skådespelerskans döda kropp hittades ihopsjunken på en stol i musikproducentens foajé med ett pistolskott i huvudet. Phil Spector hävdade själv att Lana Clarkson begick självmord.

Phil Spector dömdes till mellan 19 år och livstid i fängelse för andra gradens mord. Han dog i fängelset 12 år senare av covid-19.

Phil Spector i rättegång för mordet på Lana Clarkson. Foto: Al Seib/AP

Alec Baldwin

Under inspelningen av westernfilmen "Rust" 2021 skedde det otänkbara – en i produktionsteamet sköts ihjäl av vad som bara skulle vara filmrekvisita.

Medan han spände pistolen, "utan att trycka på avtryckaren", avlossade huvudrollsinnehavaren Alec Baldwin, 65, ett dödligt skott mot produktionens filmfotograf Halyna Hutchins.

Även filmens regissör, Joel Souza, skadades i samband med dödsolyckan.



Det är oklart varför pistolen i fråga var laddad överhuvudtaget, men oavsett vad så dömdes Alec Baldwin till 18 månaders fängelse för oavsiktligt dråp.

2023 kom uppgifterna om att anklagelserna mot Alec Baldwin läggs ner. Foto: Charles Sykes/AP

Sid Vicious

Basisten i det ikoniska och inflytelserika punkbandet Sex Pistols, Sid Vicious, levde ett kort och intensivt liv fram till sin död 1979 när han bara var 22 år gammal.

Tragiskt nog blev livet kortvarigt även för basistens dåvarande flickvän, Nancy Spungen. Hon var bara 20 år nära hennes livlösa kropp hittades i ett badrum på Chelsea Hotel i New York i oktober 1978.

Nancy Spungen förblödde till döds på badrumsgolvet efter att ha fått ett knivhugg i magen. Kniven som dödade henne tillhörde pojkvännen Sid Vicious, som hävdade att han inte mindes händelsen alls eller att flickvännen själv hade ramlat på kniven.

Sex Pistols-basisten dömdes för andra gradens mord, men släpptes mot borgen. Efter sin frigivning ska Sid Vicious ha misshandlat Patti Smiths bror, Todd Smith, vilket ledde till att den brittiske basisten skickades till fängelset på Rikers Island.

Även denna gång, i februari 1979, släpptes Sid Vicious mot borgen. Detta ville han fira genom att festa samma kväll.

Sid Vicious mamma, som hade hjälpt till att skaffa rockstjärnans droger under flera års tid, gav honom vad som skulle bli den sista dosen heroin i sin sons liv. Sid Vicious hittades död dagen efter den dödliga dosen.

1978, ett år innan Sid Vicious dödliga heroinöverdos, splittrades Sex Pistols. Foto: World History Archive/Stella Pictures

Rebecca Gayheart

2001 körde 90-talsstjärnan Rebecca Gayheart, 51, längs en bilväg när hon inte hann se pojken som skulle ta sig över ett övergångsställe. När hon väl fick syn på honom var det redan för sent.



9-åringen fördes till sjukhus, men dog av sina skador.

Rebecca Gayheart dömdes till böter, skyddstillsyn och samhällstjänst samt blev av med sitt körkort.

I en podcast avslöjade Rebecca Gayheart att hon tappade livslusten efter den 9-årige pojkens död. Foto: Amy Sussman/AP

Caitlyn Jenner

2015 var tv-personligheten och före detta OS-medaljören Caitlyn Jenner, 73, involverad i en trafikolycka som slutade i en persons tragiska död.

Det som hände var att Caitlyn Jenner bogserade ett terrängfordon bakom sin bil längs en väg i Malibu när hon krockade in i två bilar framför sig. Den ena bilisten dog då hon i krocken tvingades ut i mötande trafik.

Enligt uppgifter dömdes Caitlyn Jenner inte för dråp på grund av att bevisen mot henne visade sig vara otillräckliga.

Caitlyn Jenner har tillsammans med Kris Kardashian barnen Kylie och Kendall Jenner, 25 och 27 år gamla. Foto: Rich Fury/AP

19 kändisar som har dödat andra människor