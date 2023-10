Ernst Kirchsteiger ger svar på tal till TV4-tittarna: ”Lägg ner”

Ernst Kirchsteigers är en av de mest folkkära TV-profilerna. Han förknippas ofta med mys och gå barfota. Under sommarhalvåret brukar han synas till i "Sommar med Ernst" och under vinterhalvåret "Jul med Ernst". Men under en tid har programmet lagts på paus. Nu är han tillbaka igen och många sitter bänkade i TV-sofforna.

Tittarna reagerar på Ernst Kirchsteigers lampskärm

Ernst Kirchsteiger är känd för sina kreativa lösningar och pyssliga aura. Men i vissa fall tycker tittarna att det gått till en överdrift. I senaste avsnittet skapar Ernst en lampskärm av en gammal klädgalge och vass från naturen. Något som väckte reaktioner hos TV4-tittarna.

"Ja det var det sämsta o fulaste han gjort, lägg ner skiten."

"Lampan var ju hans sämsta hittills.. men han är ju kul ändå"

"Fy fan"

"En lampskärm minsann…"

Ernst Kirchsteigers hade en paus från programmet för att umgås med vänner och familj. Men det verkar inte som att det har sinat i plånboken direkt.

Ernst Kirchsteiger svar till TV4-tittarna

Det märks att han ibland får kritik över hans kreativa lösningar i programmet. I avsnittet ger han nämligen svar på tal i förebyggande syfte till tittarna. Och ger ett rakt svar varför han gjorde en lampskärm av vass.



—Jo, för att jag har lust, det är det enkla raka svaret. Det ger mig sån glädje att få göra det.

