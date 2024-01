Friends Arena byter namn – fansen ser rött: "Bojkott"

Friends Arena i Stockholm byter namn till Strawberry Arena. Det nya namnet är valt av den norska miljardären Petter Stordalen, 61, vars företag Strawberry går in som namnsponsor. Namnbytet kommer gälla från och med 12 juli 2024.

– Det nya namnet, Strawberry Arena, symboliserar upplevelser och mångfald. Detta blir en arena med plats för energi, mod och begeistring. Här ska de bästa konserterna vara, här ska fotbollsfans jubla och gråta och här ska det finnas plats för alla, säger Stordalen i ett pressmeddelande.

fotbollförbundets generalsekreterare om namnbytet

Arenan är hemmaplan åt fotbollslandslaget och även AIK i fotbollsallsvenskan.

– Det är inget vi har något med att göra, vilket namn är ingen fråga för oss. Det är Stockholm Live tillsammans med Petter Stordalen, säger Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Andrea Möllerberg till Aftonbladet.

Fansen ser rött

På Stordalens Instagraminlägg om namnbytet är det hett i kommentarsfältet. Där finns det flera som uttrycker sitt missnöje med namnvalet.

"No no no. Inget bra namn. Tyvärr"

"Bojkott"

"Ta dina jordgubbar och dra"

"Fyfan va fult"

"Dumt namn på en arena"