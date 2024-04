Därför är Steffi Mendez extremt känd – utanför Sverige

Stephanie Mendez Espinoza ålder – hur gammal är hon?

Stephanie Marilyn Mendez Espinosa föddes den 1 augusti 1995. Det betyder att hon är 28 år och alltså fyller 29 år i slutet av sommaren 2024.

Var är Steffi Mendez född?

Enligt sajten Famourbirthdays är Steffi född i Chile.

Är DJ Mendez pappa till Steffi Mendes?

Ja, DJ Mendez, eller Leopoldo Jorge Méndez Alcayaga som han egentligen heter, är pappa till Steffi Mendez.

Dj Mendez år 2001. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild

Steffi Mendez familj – har hon syskon?

Ja, Steffi har flera syskon. Steffis mamma Ninoska Espinoza fick tre barn tillsammans med Mendez – Stephanie, Leo Junior och Eva-Louise.

Mendez med sonen Leo på QX-galan 2019. Bildkälla: Stella Pictures

Tillsammans med Marcela Duque har Mendez flera barn – sonen Esai Méndez Duque och döttrarna María Fernanda Méndez och Isis Méndez.

Mendez och Marcela med barnen på premiär år 2019. Bildkälla: Stella Pictures.

Steffis mamma Ninoska är undersköterska och bor i Sollentuna utanför Stockholm.

Har Steffi Mendez pojkvän?

Ja, sedan 2021 så är Steffi tillsammans med artisten Dante Lindhe. I en intervju med den chilenska tidningen Revista Sarah har Steffi berttat om hur hon och Dante träffades för första gången.

– Jag träffade honom genom en producentvän till familjen som en dag visade mig en bild på Dante och jag sa "så stilig!", berättar hon.

Dante Lindhe och Steffi Mendez. Bildkälla: Instagram/steffi.mendezz

Den första dejten ägde rum på Dantes födelsedag den 10 januari 2021 – att Dante fyllde år just den dagen hade hon först ingen aning om.

– Första dejten var på hans födelsedag och jag fick reda på det precis där. Jag tyckte det var väldigt speciellt eftersom inte alla ber om en dejt på deras födelsedag. Vi träffades, dejtade i 5 månader och började sedan ett förhållande, berättar hon för tidningen.

Vem är Steffi Mendez pojkvän Dante Lindhe?

Dante Lindhe är en av medlemmarna i den svenska hiphopgruppen Hov1. Andra medlemmar är Noel Flike, Ludwig Kronstrand och Axel Liljefors Jansson. Sedan år 2017 så har gruppen släppt fem studioalbum, varav det senaste – Barn av vår tid – kom 2021.

Dante Lindhe är känd från bandet Hov1. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT Bild

Har Steffi Mendez och Dante Lindhe från Hov1 barn?

I april 2024 så gick Steffi Mendez ut på Instagram och avslöjade att hon var gravid i åttonde månaden. I en intervju med den chilenska tidningen Revista Sarah berättade Steffi om hur det går med deras namnval till den lille bebisen.

– Vi har inte valt namn ännu eftersom bebisens pappa har "mobbat" mig om alla namn jag föreslagit. Han säger att vi lever i en tid där vi måste vara väldigt försiktiga med namnet vi ger. Vi har ett alternativ men vi är inte helt nöjda med det, berättade Steffi för tidningen.

Var bor Steffi Mendez idag?

Steffi Mendez och Dante Lindhe bor tillsammans i en bostadsrätt på Södermalm i Stockholm.

Vad har Steffi Mendez för jobb?

Steffi är tv-stjärna, modell, skådespelare och influencer. I Chile är hon känd från realityserien Los Méndez, som är en sydamerikansk motsvarighet till program som Wahlgrens värld, Osbournes, Parneviks eller Keeping up with the Kardashians. Utöver det så har Steffi haft roller i chilenska serierna Pobre Gallo och Tranquilo Papá.

Steffi Mendez är riktigt känd – utanför Sverige. Bildkälla: Instagram/steffi.mendezz

År 2014 besökte Svenska Dagbladet familjen Mendez i Chile under inspelningen av serien, och då berättade pappa Mendez mer om familjens kändisstatus i Chile, något som resulterat i att bland annat Steffi blivit omskriven i skvallertidningarna. Det fick Leo Mendez att se rött.

– Jag kan själv skratta när de driver med mig, men det är en annan sak när de ger sig på mina barn. Jag blir förbannad, berättade han för Svenska Dagbladet då.

Han berättade vidare att han blev ständigt attackerad i skvallerpressen, i kommentarsfält och nöjespaneler i tv. Något som enligt honom grundar sig i avundsjuka.

– Här är det så, om det går för bra för dig så vill de riva ner dig!, berättade han för tidningen.

Har Stephanie Mendez Espinoza Instagram?

Ja, Steffi Mendez finns på både Instagram och TikTok. På Instagram har hon över en miljon följare, och där hittar du henne under namnet steffi.mendezz. På TikTok hittar du henne under namnet steffimendezz.