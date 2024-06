Benjamin Ingrossos flickvän råkar lägga upp avslöjande bild

Livet går allt annat än dåligt för stjärnskottet Benjamin Ingrosso, 26. På fredag den 14 juni släpper han singeln "Look Who's Laughing Now" och snart ska han ge sig ut på en omfattande Sverigeturné.

Även på det privata planet händer mycket. Ingrosso har tidigare uttryckt en längtan efter kärlek, och nu verkar det som om hans önskan har gått i uppfyllelse. Rykten om hans kärleksliv tog fart efter att radioprofilen Elaine Moore från Mix Megapol avslöjade att Ingrosso presenterat en australiensisk influencer som sin flickvän.

Efter ett inlägg på Instagram så tar ryktena fart: Ashton Wood, 30, spenderar tid med Benjamin Ingrossos i Sverige.

Vem är Benjamin Ingrossos flickvän?

Ashton Wood är en australiensisk modell och influencer med en imponerande följarskara på över 480 000 på Instagram.

Bland hennes följare finns Bianca Ingrosso, syster till artisten Benjamin Ingrosso, som nyligen visade sitt stöd genom att kommentera med flera hjärtan på en av Ashtons bilder.

Ashton bor nu i London och har precis flyttat in i en ny lägenhet där.

"Jag älskar att flytta eftersom det ger mig en chans att skapa nya minnen, förbättra rutiner och vanor, och släppa taget om gamla tankesätt," skriver hon på Instagram

Under sin karriär som influencer har Ashton varit aktiv i flera medier. När hon fortfarande bodde i Australien arbetade hon bland annat på Channel 7.

I en intervju med mode- och kulturtidningen Husskie berättade hon att livet som tv-reporter inte passade henne.

– Det är inte som man tror. Jag ville inte förhöra folk för att få information och jag var inte längre intresserad av att göra nyheter, säger hon i intervjun till Husskie.

Hon fortsätter:

– Jag började med journalistik för att jag ville programleda och få in en fot i branschen, men nu när sociala medier finns kan jag programleda på min egen kanal, sade hon

Förutom sitt arbete som reporter drev Ashton även podcasten "Common Chaos" tillsammans med sin vän och modellkollega Cartia Mallan.

Bilder på Instagram avslöjade

Ashton Wood har nyligen delat flera uppmärksammade bilder på Instagram som fångat Ingrossos följares intresse.

Förra veckan lade influencern upp en bild på en tallrik från restaurangen Aperitivo, som ägs av ingen mindre än Benjamin Ingrossos pappa, Emilio Ingrosso.

Hon har också delat med sig av bilder från sin resa till Sverige, där hon njuter av idylliska stunder.

På bilderna syns hon ligga under en ek med en bok prydd av svenska majblommor, äta köttbullar och potatismos samt betrakta svanar.

"Några av mina favoritstunder i Stockholm," skriver hon till bilderna.

En av de mest uppmärksammade bilderna är en spegelselfie från en sekelskiftslägenhet.

Men uppmärksamma följare kanske noterar att bostaden ser bekant ut? Det är inte så konstigt. Det är nämligen Benjamin Ingrossos nya lägenhet som syns på bilderna och som alltså indikerar än mer att han och influencer har någon form av relation.



Ashton Woods liv innan Ingrosso

Under 2022 var Ashton Wood tillsammans med Harry Johnson, känd från Netflix-serien "Too Hot to Handle". Vid den tiden bodde hon i USA.

– Vi hade jättekul i LA. Hon flyttar till London i maj, så vi får se vad som händer, berättade Harry Johnson för The Sun.

Mellan 2018 och 2021 hade Ashton en relation med entreprenören Will Schmarr. De lärde känna varandra när Schmarr var hennes personliga tränare, men deras intresse för varandra fanns redan flera år tidigare.

– Det bara utvecklades till en relation. Vi hade båda precis kommit ur tidigare förhållanden, så vi var tveksamma till att göra det officiellt. Jag skulle dessutom flytta igen och ville verkligen fokusera på mig själv det här året, men vi kunde bara inte motstå varandra, berättade Ashton för Husskie.

"Lugna, samlade, mogna män"

Benjamin Ingrosso har tidigare delat med sig av vad som får hans hjärta att smälta:

– Jag faller för värme och ögon som man drunknar i, berättade han för Allas.

För ett år sedan avslöjade Ashton Wood i en Youtube-video att hon letade efter en livspartner, enligt Metro Mode.

– Jag har inte bråttom, men jag vill inte heller slösa tid på fel person, sa hon då. Ashton betonade att en god humor, äkthet, känslomässig intelligens och hög arbetsmoral är avgörande egenskaper hos en potentiell partner.

– Jag vill bara ha lugna, samlade, mogna män med känslomässig balans, sa hon i Youtube-videon enligt Metro Mode.

