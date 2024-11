Så har Nanne Grönvalls låt blivit en superhit i Kina

Nanne Grönvall är artisten och låtskrivaren som slog igenom 1986 som en av gruppmedlemmarna i Sound of Music. Sedan dess har hon både gjort karriär som soloartist och vunnit Melodifestivalen tillsammans med gruppen One More Time år 1996. För 20 år sedan ställde hon upp i Melodifestivalen med låten "Håll om mig" – som nu blivit en superhit i Kina.

Fick oväntade samtal

Allt började för ett år sedan när flera kinesiska bolag hörde av sig till Nanne angående låten "Håll om mig". Hiten hade nämligen fått superstor spridning på TikTok i Kina – där flera filmat sig själva när de mimar och dansar till låten.

– Då började vi förstå att den blivit jättestor i Asien, men framför allt i Kina. De kinesiska bolagen ville jobba tillsammans med mig och låten, så jag valde att lämna över det till mitt förlag, säger Nanne i en intervju i Expressen.

Engelsk version på gång

Tack vare spridningen av låten har intäkterna fortsatt rulla in för Nanne Grönvall, som säger att det är fantastiskt att en låt, 20 år senare, kan bli så viral på andra sidan jordklotet. I vår kommer "Håll om mig" att släppas på engelska.

I ett inlägg på Instagram skriver Nanne att hon aldrig tröttar på att sjunga på låten.

"Helt otroligt hur låtar kan få nytt liv viralt, och att den har spelats in i så många nya versioner där, både på kinesiska och svenska", skriver hon.

