Nanne Grönvall hyllar Tina Turner

Nanne Grönvall ger sig ut på vägarna med en hyllningskonsert till Tina Turner. "The best" får premiär den 26/1 i Västerås och går sedan vidare runt om i landet under hösten.

Nanne Grönvall beskriver själv i ett pressmeddelande hur hon alltid har varit inspirerad av världsartisten som avled i maj i år. "Hennes energi gick rätt igenom tv-rutan när jag såg henne som barn och likaså när jag såg henne live som vuxen", säger hon. Turnéplan: 26/1 Västerås, 27/1 Karlstad, 11/10 Stockholm, 12/10 Kalmar, 18/10 Motala, 19/10 Kungsbacka, 20/10 Vara, 25/10 Jönköping, 26/10 Norrköping, 27/10 Uppsala, 8/11 Ystad, 9/11 Värnamo, 10/11 Göteborg, 15/11 Örebro, 16/11 Växjö, 17/11 Linköping