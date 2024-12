De senaste åren har streamingjätten Netflix utgivit nordiska succéserier som "The Rain", "Störst av allt", "Home for Christmas", "The Playlist", "Kastanjemannen", "Clark" och "Helikopterrånet", för att nämna några.

I den nya norska dramaserie "La Palma", tar sig produktionen utanför de nordiska gränserna.

När har La Palma premiär på Netflix?

"La Palma", som är regisserad av Kasper Barfoed efter ett manus skrivet av Harald Rosenløw Eeg och Lars Gudmestad hade premiär på Netflix den 12 december 2024.

La Palma handling - vad handlar Netflix-serien om?

Dramaserien "La Palma" handlar om en norsk familj som åker på semester till just La Palma. Men semestern hotas av en katastrof när en ung forskare hittar oroväckande tecken på ett nära förestående vulkanavbrott.

Var utspelar sig La Palma?

Serien utspelar sig precis som titeln, på La Palma som tillhör Kanarieöarna.

Är La Palma baserad på en sann historia?

Nej, serien "La Palma" är inte baserad på en sann historia. Den är heller inte baserad på en bok, utan är skapat på ett originalmanus.

Däremot är ön och vulkanen i serien verklig. Vulkanen Cumbre Vieja hade sitt senaste utbrott 2021, skriver Netflix.

"La Palma". Bildkälla: Netflix

Hur många avsnitt är det i La Palma?

"La Palma" är en miniserie som består av fyra avsnitt som är ungefär 40 till 50 minuter långa.

La Palma rollista - vilka skådespelare är med?

Kanske känner du igen några av skådespelarna i serien. Thea Sofie Loch Næs, som spelar Marie Ekdal, hade en stor roll i svenska dramaserien "Ondskan", från 2023, och Ólafur Darri Ólafsson som spelar Haukur, medverkade i Will Ferells "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga", från 2020.

Övriga skådespelare som medverkar i serien är:

Anders Baasmo - Fredrik

Ingrid Bolsø Berdal - Jennifer Uvdal

Thea Sofie Loch Næss - Marie Ekdal

Thorbjørn Harr - Jens Uvdal

Ólafur Darri Ólafsson - Haukur

Johannes Joner - Arnt

Jorge de Juan - Álvaro

Iselin Shumba - Karin

Amund Harboe - Erik Ekdal

La Palma trailer

Här kan du se trailern till "La Palma"

