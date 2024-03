Kritikstorm mot nya medlemmen i Idol-juryn: "Hur i helvete.."

Det folkkära tv-programmet Idol har rullat på TV4 sedan 2004. Inför 2024 års Idol har TV4 beslutat att röra om i grytan och därför petat en av dem som är mest förknippad med programmet, Kishti Tomita, från juryn.

– De har tagit ett kreativt beslut att göra om juryn. Men det är deras beslut, och det får stå för dem, sa Tomita då till Aftonbladet.

Snart därpå meddelade jury-medlemmen Alexander Kronlund att han valt att hoppa av programmet. Detta innebär att det endast är Anders Bagge och Katja Mosally kvar i juryn.



Detta innebär att två stolar vid jurybordet står tomma.

TV4-tittarnas besvikelse när uppskattade profilen försvinner

De nya tillskotten till Idol-juryn

Tomita och Kronlund kommer att ersättas av artisten Peg Parnevik och managern och skivbolagsägaren Arash "Ash" Pournouri. Pournouri är främst känd för att han var Tim "Avicii" Berglings manager fram till slutet av 2016, dryga ett och ett halvt år innan artisten dog.

Tim "Avicii" Bergling. Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Kritikstorm mot Ash Pournouri

Efter Aviciis död skapades en dokumentär om artisten. I dokumentären anklagas managern Pournouri för att ha pressat Avicii för hårt. Detta har fått flera personer att reagera starkt på hans medverkan i Idol.

Så här skriv några personer på TV4:s Instagraminlägg om den nya medlemmen:

"Men jösses. Har inte den mannen bevisat att han är fel man för jobbet redan?"

"Att driva och pusha sina klienter (Avicii) tills dom inte orkat med och tillslut tar självmord är någon Idol ger en juryplats till?"

"No no no! Bort eller bojkott!"

"Men va! Nej för mig är han en fruktansvärd människa, typ mördare! Hur i helvete tänker ni? Detta kan inte vara sant! Orespekt på alla sätt. Stackars anhöriga. Usch ajöss med Idol"

TV4:s svar på kritiken

Aftonbladet har pratat med TV4 som svarar på kritiken. De säger de har valt in Pournouris i juryn på grund av hans ”kunskap och erfarenhet av musikbranschen”.

I ett meddelande till Aftonbladet skriver Malin Knave, exekutiv producent för Idol:

”Vi är medvetna om att det finns tankar och åsikter kring valet av jury. Vi är väldigt glada över att Ash är en del av Idoljuryn och responsen har varit övervägande positiv”.

