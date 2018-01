Få kan väl ha missat den skandal som svenska H&M har varit inblandade i under veckan som gick.

Klädjätten blev uppmärksammade efter att de på en reklambild för en hoodie med trycket "Coolest monkey in the jungle" använt en mörkhyad pojke som modell.

Bilden har skapat ramaskri, och H&M har anklagats för rasism. En som nu har lagt sig i debatten är bloggerskan Paulina "Paow" Danielsson, 24.

På sin Instagram postade Paow en ett inlägg från en tjej vid namn Evin Rabar, och Paow skrev att hon höll med i Evins resonemang.

Den här tweeten delade Paow på sina sociala medier. Bildkälla: Twitter.

I sin blogg skriver nu Paow att hon har kallats för rasist och dum vit flicka.

"Så jag blir alltså kallad rasist för att jag inte ser kopplingen mellan mörkhyade människor och apor? Jag ser alla människor på samma sätt (sen har jag mina åsikter om religon men det har ingenting med hudfärg att jag göra). Så det gör mig väl då till en ickerasist eller hur man ska kalla det", skriver hon.

Paow berättar vidare att hon inte tror att H&M inte menade något rasistiskt med bilden, och sedan kommer dessvärre en större tankevurpa.

"Vi lever i 2018 då rasism nästan aldrig förekommer. Jag får många kommentarer om att jag är ”white trash” i negativ bemärkelse, när det egentligen är folk från underklassen i USA som kallas så. Är inte det mer rasistiskt isåfall? Att jag inte har rätt till MIN åsikt om detta bara för att ”jag är vit”", skriver Paow.

I Paows blogg har nu flera läsare reagerat på hennes ord.

"Är du verkligen så pass naiv att du skriver ”Vi lever i 2018 då rasism nästan aldrig förekommer”???? VAD FAN vet du om det, du faller in på normen på alla sätt och vis?! Vit och absolut inte arbetarklass, klart som faaaan att du inte upplever rasism!!! Minns att du skrev för inte så längesen att du inte skriver om politik, håll dig till det för du har absolut INGEN aning om vad fan du pratar om", skriver en läsare.

"Det är historielöst, naivt. Med tanke på att svarta back in the day blev inburade MED APOR på zoo så är det okänsligt. That’s why. Tänk några varv till", skriver en annan person.



Och ja, Paows uttalande om att rasism nästan aldrig förekommer ska man ta med en stor nypa salt.



Enligt Brottsförebyggande rådets statistik över rasistiska hatbrott så ser det lite annorlunda ut om vi säger så:

Brottsförebyggande rådets statistik. Källa: BRÅ.



