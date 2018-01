Under söndagskvällen var det Grammy-gala för det 60:e året i rad och det var dominerat av Bruno Mars och Kendrick Lamar. Bästa nya artist tog Alessia Cara, det enda stora pris vunnet av en kvinna under kvällen.

Bruno Mars tog hem de sex av sex kategorier varavochför "That's what I like" medanfick gå hem tomhänt trots att han var nominerad i åtta kategorier.

En annan artist som det gick bra för var Kendrick Lamar som tog hem 5 priser, bland annat i kategorin bästa rap-album och bästa rap-låt.

Rappare Logic, Alessia Cara och Alicia Keys. Bildkälla: TT Bild





Ed Sheeran vann förvånande årets soloframträdande med "Shape of You" trots att han inte ens kunde vara på plats. Andra nominerade i kategorin var Kelly Clarkson, Kesha, Lady Gaga och Pink.

Det delades också ut priser för att hedra Leonard Cohen och skådespelerskan Carrie Fisher, båda nyligen avlidna.

Över hela taget var det en mansdominerad kväll med många fantastiska uppträdanden av artister som Kesha och Kendrick Lamar. Av alla 86 vinnare var det endast 17 kvinnor vilket bara är ca 15 procent av alla vinnare.

För att se alla vinnare och nominerade klicka här.

