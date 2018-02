Kylie Jenner, 20, och Travis Scott, 25, blev föräldrar till dottern Stormi Webster den 1 februari 2018.

Tidigare har det avslöjats att Kylie och Travis inte bor ihop. Det har även ryktats att Travis inte riktigt tar ordentligt ansvar som pappa – men nu har paret kommit fram till en kompromiss.

Enligt källor till Radaronline så har Kylie övertalat Travis att steppa upp som pappa – och hon har gått med på hans krav.

Kylie Jenner är nybliven mamma till dottern Stormi. Bildkälla: Jordan Strauss/Invision/AP

Travis vill nämligen inte ha något att göra med Kylies mamma Kris Jenner, 62. Han vill inte heller vara i närheten av hennes systrar Khloe, Kim, Kourtney och Kendall.

Travis, som är rapstjärna, har även ett tredje krav – att inte synas i familjens flaggskepp realityserien "Keeping Up With The Kardashians".

– Han tolererar inte "Keeping Up With The Kardashians"-filmteamet någonstans i närheten av honom. Kylie har även blivit varnad att hålla sin mamma Kris och sina systrar långt borta, säger en källa till Radaronline.

Travis Scott vill inte ha något att göra med Kylies systrar. Bildkälla: Instagram.

Travis ska även ha sagt till Kylie att romantiken mellan dom två är lagd på is just nu.

– Travis var med under förlossningen och planerar att fullfölja sitt ansvar. Kylie och Travis har fortfarande mycket att stå i när det kommer till vårdnaden och besöksrättigheter, men Kylie förväntar sig att Travis ska dra sitt strå till stacken och bidra ekonomiskt, vilket han lovat att göra, säger källan vidare till Radaronline.

Förhandlingarna mellan Travis och Kylie har inte varit de enklaste, men skrivande stund har de alltså nått en tillfällig kompromiss.

Travis Scott. Bildkälla: Jeff Lombardo/TT Bild/AP

Travis var frånvarande under en stor del av hennes graviditet – han satsade på att göra PR för sin musik och gick bland annat på strippklubb istället.

– Kylie litar inte på Travis överhuvudtaget och behöver inte honom för att uppfostra deras bebis. Hon vill vara med honom, men bara om han verkligen vill det här och det har hon gjort väldigt klart för honom, avslutar källan för Radaronline.



Vad tror du – kommer förhållandet mellan Kylie och Travis att hålla?

