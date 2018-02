I den fjärde deltävlingen av årets upplaga av Melodifestivalen är Mariette Hansson tippad att gå hela vägen till finalen. Hon är med för tredje gången och den här gången har hon tagit hjälp av koreografen Zain Odelstål för att bli utmanad till max.

Mariette tävlar med en stor pyramid. Bild: TT

Med sig på scenen har Mariette en stor LED-pyramid som hon bestiger under numrets gång. Den symboliserar någonting alldeles speciellt – nämligen kärleken.

– Hon har velat bli utmanad. Hon kommer att symbolisera kärleken i scenshowen, som ju är det femte elementet, berättar koreografen för SVT.

Och Mariette fortsätter med att hajpa numret till max:

– Det är så nyskapande, han kommer han att toppa det vi har gjort tidigare, säger hon till SVT.

Bidraget är skrivet av superlåtskrivaren Jörgen Elofsson som står bakom stora hits sjungna av legender som Britney Spears och Kelly Clarkson. Ni har väl hört "Sometimes" och "A moment like this"?

Mariette har varit nära att vinna tidigare, men fallit på mållinjen. 2015 kom hon trea i finalen med "Don't stop believing" skriven av bland annat Miss Li.

Blir det tredje gången gillt med bidraget "For you"? Bild: TT

Förra året kom hon på en fjärdeplats i finalen med bidraget "A million years". Och nu är det alltså dags igen. Räcker pyramiden till att representera Sverige i Eurovision Song Contest som går av stapeln i maj i Portugal? Det får vi se.

Kolla på klippet i spelaren ovan för att se en del av Schlagerspaning där Simon Lundberg och Gabriella Bark diskuterar hennes repetitioner i Örnsköldsvik där deltävlingen hålls den här veckan.

Se hela avsnittet av Schlagerspaning här.

