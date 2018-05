Äntligen är det dags och Eurovision Song Contest 2018, som arrangeras i Portugals huvudstad Lissabon, är officiellt igång. Idag, den 8 maj, hålls den första semifinalen där 19 länder slåss om 10 platser till finalen som går av stapeln den 12 maj.

I den här semifinalen tävlar inte Sveriges hoppdå han tävlar i den andra semifinalen den 10 maj. Här kan du läsa mer om favoriterna till att vinna hela tävlingen

Oddsen är hämtade från Eurovision World som samlat information från 17 spelsajter och fansens spekulationer är hämtade från ESCStats där tusentals fans röstat på sina favoriter.

De här låtarna tävlar – och så stor chans har de att gå vidare till final:



1. Azerbajdzjan: Aisel – "X my heart"

Aisel. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Utslagen (12:e plats)

Placering enligt fansen: Utslagen (15:e plats)

Nyheter24:s tippning: Azerbajdzjan har aldrig missat finalen – men den här slätstrukna låten kan bli den första...



2. Island: Ari Ólafsson – "Our choice"

Ari. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Utslagen (19:e och sista plats)

Placering enligt fansen: Utslagen (19:e och sista plats)

Nyheter24:s tippning: Riktigt höga odds på att den här tråkiga musikalballaden går vidare. Chanslös trots att den är lite gullig.



3. Albanien: Eugent Bushpepa – "Mall"

Eugent. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Utslagen (15:e plats)

Placering enligt fansen: Utslagen (13:e plats)

Nyheter24:s tippning: Svårtippad rockballad som dessvärre nog får se sig utslagen.



4. Belgien: Sennek – "A matter of time"

Sennek. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Vidare till final (10:e plats)

Placering enligt fansen: Vidare till final (5:e plats)

Nyheter24:s tippning: Den här Bond-balladen är snygg, men Sennek känns lite frånvarande. Kanske går vidare om juryn ger höga poäng.

5. Tjeckien: Mikolas Josef – "Lie to me"



Mikolas. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Vidare till final (4:e plats)

Placering enligt fansen: Vidare till final (7:e plats)

Nyheter24:s tippning: Given finalist! Kommer få alla de unga rösterna, även om den ibland blir lite slätstruken.



6. Litauen: Ieva Zasimauskaitė – "When we're old"

Ieva. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Vidare till final (8:e plats)

Placering enligt fansen: Utslagen (12:e plats)

Nyheter24:s tippning: Långsam ballad som försöker spela på tittarnas känslor genom att visa bilder på par som älskar varandra i ålderns höst. Går nog vidare, men hamnar inte högt.



7. Israel: Netta – "Toy"

Netta. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Vidare till final (2:a plats)

Placering enligt fansen: Vidare till final (1:a plats)

Nyheter24:s tippning: En favorit till att vinna hela tävlingen – och visst levererar Netta även live på repen! Given och kul!



8. Vitryssland: Alekseev – "Forever"

Alekseev. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Utslagen (14:e plats)

Placering enligt fansen: Vidare till final (10:e plats)

Nyheter24:s tippning: Svår och udda låt. Den åker nog ut, men kan överraska.



9. Estland: Elina Nechayeva – "La forza"

Estlands bidrag. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Vidare till final (3:e plats)

Placering enligt fansen: Vidare till final (8:e plats)

Nyheter24:s tippning: Elina sticker ut med sin ljuva sopranstämma och "digitala klänning". Ni kommer fatta och den går absolut vidare.



10. Bulgarien: Equinox – "Bones"

Equinox. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Vidare till final (5:e plats)

Placering enligt fansen: Vidare till final (4:e plats)

Nyheter24:s tippning: Snyggt och suggestivt. Känns given för finalen!



11. Makedonien: Eye Cue – "Lost and found"

Eye Cue. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Utslagen (18:e plats)

Placering enligt fansen: Utslagen (11:e plats)

Nyheter24:s tippning: Extremt märklig låt då den känns som två låtar i en?! Helt chanslös.



12. Kroatien: Franka – "Crazy"

Franka. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Utslagen (16:e plats)

Placering enligt fansen: Utslagen (18:e plats)

Nyheter24:s tippning: Slätstruken liten poplåt. Borde vara chanslös, men kan kanske chocka alla?



13. Österrike: Cesár Sampson – "Nobody but you"

Cesár. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Vidare till final (7:e plats)

Placering enligt fansen: Vidare till final (9:e plats)

Nyheter24:s tippning: Om talang tar en till final så är Cesár redan där! Snygg gospelpop som borde ta sig till final.



14. Grekland: Yianna Terzi – "Oniro mou"

Yianna. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Vidare till final (6:e plats)

Placering enligt fansen: Vidare till final (2:a plats)

Nyheter24:s tippning: Väldigt grekiskt produktion som ekar vacker dramatik. Sådant här går alltid hem i Eurovision och den lär gå till final.



15. Finland: Saara Aalto – "Monsters"

Saara. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Utslagen (13:e plats)

Placering enligt fansen: Vidare till final (6:e plats)

Nyheter24:s tippning: Schlagerpop! Tyvärr räcker det här nog inte för Finland. Ett frågetecken som är lite för spretigt.

16. Armenien: Sevak Khanagyan – "Qami"

Sevak. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Vidare till final (9:e plats)

Placering enligt fansen: Utslagen (16:e plats)

Nyheter24:s tippning: Första låten på armeniska någonsin! Vacker ballad som borde gå vidare. Sådant här brukar gå hem i stugorna under Eurovision.



17. Schweiz: ZiBBZ – "Stones"

ZiBBZ. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Utslagen (11:e plats)

Placering enligt fansen: Utslagen (14:e plats)

Nyheter24:s tippning: Oddsen tror att det schweiziska bidraget precis missar final. Men här tror vi att den här trötta rockcountryn är chanslös.



18. Irland: Ryan O'Shaughnessy – "Together"

Ryan. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Utslagen (17:e plats)

Placering enligt fansen: Utslagen (17:e plats)

Nyheter24:s tippning: Varken fansen eller oddsen tror på den irländska balladen. Men den kan verkligen överraska!



19. Cypern: Eleni Foureira – "Fuego"

Cyperns bidrag. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Placering enligt oddsen: Vidare till final (1:a plats)

Placering enligt fansen: Vidare till final (3:e plats)

Nyheter24:s tippning: Har ni någonsin hört ett bidrag som låter så mycket Eurovision som detta? Skandal om den inte går till final.



Vidare till final enligt oddsen:

1. Cypern

2. Israel

3. Estland

4. Tjeckien

5. Bulgarien

6. Grekland

7. Österrike

8. Litauen

9. Armenien

10. Belgien

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.