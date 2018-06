Detaljen på Linn Ahlborg och Agnes festbild har fått fansen att rasa

Youtubestjärnan Linn Ahlborg, 18, lever loppan tillsammans med bästa vännen Agnes Sågström, 18, och tjejerna går just nu igenom sin sista skoltid då de om drygt en vecka tar studenten. Och vi alla vet ju vad det betyder... – jo fest fest och mera fest.

Linn publicerade under söndagen en vlogg där fansen får följa med henne på studentbalen från att hon sminkar upp sig, till förfest, middag och fest. Och vilken hejdundrande kväll det bjöds på.

Linn berättar om dagens schema. Bildkälla: Youtube

Hon bar en röd klänning med ett himmelskt fall på tyget, tunna axelband och markerad midja. Bildkälla: Youtube

Agnes klänning var som en vit dröm. Bildkälla: Youtube

På balen bjöds det på en toast skagen som förrätt. Bildkälla: Youtube

Möter kritik från fansen efter festbilden



Under måndagen var det dags för studentveckans första fest, och det var inget mindre än hårdrockstema som gällde. Sagt och gjort så gick Agnes och Linn all in och klädde ut sig. Men det finns en detalj på bilden som fick Linns fans att se rött...

På bilden ser det nämligen ut som att Linn håller i en cigarett men att hon klippt bort just den lilla biten på handen.



Linn har själv inte svarat på kritiken, och en kan väl tycka att kvinnan nu är 18 år gammal och borde få göra lite vad hon vill...