5 saker om Mark Levengood du kanske inte kände till

Mark William Levengood har under sina snart 40 år som verksam inom den svenska mediebranschen blivit en folkkär programledare och journalist. Inte minst är han känd för sin rapportering under de kungliga bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och prins Daniel år 2010 utan även som programledare för TV-sändningarna under Victoriadagen från Öland.

Men vem är egentligen personen Mark Levengood? Här är fem saker som du kanske inte kände till om honom.

Mark Levengood är programledare för Victoriadagen varje år. Bildkälla: TT/Jonas Ekströmer

1. Mark Levengood föddes 10 juli 1964 på den amerikanska militärbasen, Lejeune Base Camp i North Carolina, USA. Hans pappa är amerikan och hans mamma finsk. Familjen valde när Mark var ung att flytta till moderns hemland, Finland, närmare bestämt Helsingfors. Mark växte därför upp i Helsingfors tillsammans med sina föräldrar och tre syskon.

2. Mark Levengoods pappa var marinsoldat. Mark har tidigare berättat för Expressen om sin pappas karriärval.

- Pappa var marinsoldat för att han kom från fattiga förhållanden. Han var ingen soldatnatur, och nu i efterhand tycker han att hela Vietnamkriget bara var ett slöseri med liv, berättade Mark Levengood för Expressen 2012.

3. Mellan 1995 och 1999 var Mark Levengood biträdande programchef för SVT. Under 1990-talet var han även programledare och underhållare för flera program i både SVT och Sveriges Radio.

Mark Levengood när han presenterades som sommarvärd 2018. Bildkälla: TT/Henrik Montgomery

4. Mark Levengood har varit sommarpratare för sommar i P1 hela sex gånger. Första gången var den 27 juni 1993. Därefter så har han sommarpratat följande gånger: 22 juni 1996, 4 juli 1999, 24 juni 2007, 25 juni 2011 och 28 juni 2018. Om du vill lyssna på hans sommarprat så hittar du de här.

5. Mark Levengood är gift med komikern Jonas Gardell sedan år 2011. Levengood och Gardell blev ett par år 1986 och förlovade sig redan samma år men de ingick inte i registrerat partnerskap förrän år 1995. Tillsammans har de två barn, sonen Amos och dottern Olga.