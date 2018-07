Jasmine Gustafsson bryter tystnaden om uppbrottet från Adrian Montin

Jasmine "Jasse" Gustafsson är dokusåpadrottningen som skapat kaos i både Paradise Hotel och Ex on the beach. Med sin starka personlighet, sina långa fransar och sitt heta temperament har hon minst sagt lämnat avtryck i den svenska reality-världen. Men bakom den hårda fasaden finns det även ett stort hjärta, en bultande sorg och och en människa som varit på botten och sedan tagit sig tillbaka.

I podden "I sanningens namn" berättar Jasmine för första gången om hur hon för någon månad sedan fick reda på att hennes pappa gått bort, hur livet blev efter dokusåporna och hur hon helt tappade hoppet på framtiden, för att sedan komma tillbaka ännu starkare.

Jasmine Gustafsson öppnar upp i podden "I sanningens namn" där hon berättar om livet efter dokusåporna, relationen till sin pappa och uppbrottet från Adrian Montin. Bildkälla: Jasmine Gustafsson Instagram

Jasmine berättar även för första gången om vad det egentligen var som hände mellan henne och Adrian Montin.

– Jag och Adrian blev kära väldigt snabbt. Men det kändes väldigt dåligt där i slutet av förhållandet. Jag åkte fram och tillbaka från Stockholm till Göteborg och ville verkligen att vi skulle kunna fortsätta att vara tillsammans, men det känns väl kanske inte direkt som att jag fick lika mycket tillbaka om man säger så. Sedan började jag drömma mardrömmar om att han var otrogen, berättar hon.

Jasmine Gustafsson har varit med i både Paradise Hotel och Ex On The Beach. Bildkälla: Jasmine Gustafsson Instagram

Förhållandet mellan Adrian Montin och Jasmine tog slut tidigare i år. Bildkälla: Adrian Montin Instagram

– Min oroliga magkänsla var ju dessvärre befogad, berättar hon. Det kom ju fram efter vi gjorde slut att han varit otrogen mot mig, en till bajsmacka för mig, säger hon.

Men trots allt som hände säger Jasmine att hon alltid kommer att ha Adrian nära hjärtat, och tatueringen på handleden med hans initialer – den stannar kvar.

– Haha jag vaknar ju upp med den i ansiktet varje dag. Men vadå, Adrian kommer ju alltid att ha en plats i mitt hjärta, alltså så är det ju bara. Eventuellt får min sleve täcka den i framtiden men tills vidare stannar den kvar, avslutar hon.

Jasmine bjuder även på en hel annat den ocensurerat snack där hon och Gabriella pratar om sprutorgasm, ångest, sorg, självpepp och dejting.

Hela avsnittet hittar du här. Eller på podcaster-appen.