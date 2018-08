Kim Kardashian i storbråk med Kourtney – slutar i tårar 4 Reaktioner

06/08/2018 14:02 Nöje

Kim Kardashian går till brutal attack mot sin storasyster Kourtney i den nya säsongen av "Keeping up with the Kardashians". De elaka orden får Kourtney att storma ut ur rummet och börja gråta.

