Ex on the beach är tillbaka i höst – här är deltagarna

"Ex on the beach" är tillbaka i höst – och det blir ett kärt återseende av många kända svenska dokusåpaprofiler.

Inspelningarna påbörjades i juli på ön Santa Eualia på Ibiza, och där har årets deltagare bott i en lyxig villa.

I programmet möter vi åtta singlar – och deras ex. Som skapat för intriger, sex och kärlek alltså.

Precis som i våras så kommer tittarna även få en djupare inblick i dramat som pågår bakom kamerorna i eftersnacksprogrammet "Exen berättar allt" som leds av Carolina Gynning.

Carolina Gynning är programledare för Ex On The Beach. Bildkälla: Dplay

– Jag är superglad över att få leda Exen berättar allt igen. Det blev en riktigt succé senast, och den här säsongen kommer jag att vara ännu tuffare mot de deltagare som inte har skött sig i huset. Jag ser fram emot att grilla dem! säger Carolina Gynning.

Så – är ni redo att se vilka som är årets deltagare?

Höstens deltagare i Ex on the beach. Bildkälla: Magnus Selander/Dplay



Adrian Montin, 26 år, Göteborg

Göteborgaren Adrian känner många igen från Paradise Hotel 2015 och han har även varit med i Cirkus Magaluf. Tidigare var han tillsammans med Jasse, men de gick skilda vägar i våras. Efter uppbrottet har Adrian försökt hitta lyckan på Tinder.

Adrian Montin är en av deltagarna i höstens "Ex on the beach". Bildkälla: Instagram/adrianmontin

Diana Baban, 25 år, Hudiksvall

Diana såg vi i vårens "Ex on the beach" – och nu är hon tillbaka med buller och bång.

Elin Skog, 21 år, Karlskoga

Elin såg vi i den tredje säsongen av "Ex on the beach".

Eric Hagberg, 23 år, Kristianstad/Stockholm

Den som någon gång har sett Paradise Hotel kan inte ha missat Eric Hagberg, eller "Snygg-Eric" som han kom att kallas.

Eric är modell och har avverkat hela tre säsonger i Paradise Hotel – och nu är det dags att testa lyckan i "Ex on the beach".

Sara Bolay, 27 år, Göteborg/Dubai

Sara har även hon varit med i "Ex on the beach" tidigare.



Andrijano ”Adde” Mijanovic, 26 år, Stockholm

Adinator var med i de två första säsongerna av "Ex on the beach" och många minns nog hans förhållande med Anna-Lisa Herascu. Nu ska han göra storstilad i comeback och enligt ett pressmeddelande har han legat i hårdträning inför inspelningen i Ibiza.



Alexander D’Rosso, 27 år, Stockholm

Alex knep en vinst i Paradise Hotel år 2016, och nu ska han testa sina vingar i "Ex on the beach".

Jasmine Gustafsson, 24 år, Stockholm

Jasse är något av en dokusåpaveteran – hon har synts i både "Ex on the beach" och "Paradise Hotel" – och hon lämnar sällan någon oberörd. Hur det går mellan henne och ex-pojkvännen Adrian ser du i höstens "Ex on the beach".

Jasmine Jasse Gustafsson. Bildkälla: Instagram/jasminegustafsson