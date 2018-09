Meghan Markle fick galet romantisk present av prins Harry

Att kärleken fullkomligen blomstrar mellan prins Harry, 33, och Meghan Markle, 37, är ingen hemlighet.

Paret gifte sig den 19 maj och Meghan blev då hertiginna av Sussex.

Nu avslöjar den brittiska tidningen The Sun att Harry onekligen är en romantiker av rang – och han är riktigt bra på att köpa gulliga presenter till Meghan.

Det var i oktober 2016, samma månad som Harry och Meghan gick ut offentligt med att de var ett par, som Harry slog till på den kärleksfulla gåvan.

Meghan Markle och prins Harry. Bildkälla: Alastair Grant/AP/TT Bild

Harry köpte nämligen en väldigt tjusig tavla på ett exklusivt konstgalleri i Kensington, västra London.

Tavlan är gjord av konstnären Van Donna, och motivet är en pojke och en flicka som håller varandra i handen.

Bredvid tavlan står texten "Everybody needs somebody to love" i röd snirklig text.

Vad som är ännu sötare är att Harry dessutom bad om att få tavlan delad i tu – så att den kan delas av två personer.

Den här tavlan köpte prins Harry till sin Meghan. Bildkälla: www.waltonfinearts.com

En konstsamlare berättar för magasinet People om mötet med Harry.

– Harry är stammis i området och brukar gå på butikerna och gallerierna med sin livvakt. Lite smygande. Han var inne i galleriet ett tag och gillade flera saker. Sedan slog han till på tavlan av Van Donna. Han sa att han var ute efter något som var till en "speciell person", berättar källan.

Detta var bara några få dagar innan Harry och Meghan blev offentliga med sin relation, skriver The Sun.

Enligt galleriets hemsida kostar tavlan som Harry köpte cirka 9 500 kronor.

Vill du läsa mer om Meghan Markle och prins Harry?

Meghan Markle har redan köpt en present till sin kommande dotter

Se Meghan Markles raderade Instagrambilder

Meghan Markle och prins Harrys barn kommer att få det här namnet