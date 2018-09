Josephine Qvist bryter tystnaden om uppbrottet från Stefan Warg

Det var 2016 som den karismatiska Örebrotjejen Josephine Qvist kände att livet stod lite stilla, och efter en tids resande och backpackande visste hon inte riktigt vad hon skulle göra. En sen festkväll träffade hon på Paulina "Paow" Danielsson ute i svängen, och Paow frågade henne då om hon inte var lite sugen på att vara med i TV.

– Jag svarade ja men visste inte riktigt vilket program det handlade om. Jag hörde någonting om "Singel i paradiset" som de sa skulle vara lite som Robinson. Men sen visade det sig att det var Ex On The Beach, berättar Josephine i podden "I sanningens namn".

Josephine Qvist var med i Ex On The Beach år 2016. Bildkälla: Josephineqvist.se

Under och efter sin medverkan växte Josephine explosionsartat på sociala medier, och det hela slutade med att hon idag kan leva på sina sociala medier. Men det var inte bara hennes nya karriär som växte fram, utan det skulle bli mer därtill. I samma veva träffade nämligen Josephine Stefan Warg, som under en period hade försökt ta kontakt med henne.

– Jag hade varit lite svår i början, men sen sågs vi ute en gång och det sa bara pang. Sen var det liksom vi, berättar hon.

Paret var tillsammans i cirka tre år och var även förlovade. Men plötsligt så började det hela gå utför och paret valde att gå i sär.

– Vi vill olika saker och växte ifrån varandra, sa Josephine efter uppbrottet.

Josephine väljer nu att berätta om det som gjorde att hon och exet gjorde slut. Idag är hon lyckligt singel and ready to mingle. Bildkälla: Josephine Qvist Instagram

Men senare kom det fram att profilen fått sitt hjärta krossat, vilket hon berättade om på sin blogg.

"På riktigt alltså! Jag beundrar er som faktiskt bara slänger er ut i kärlekens värld efter ett hårt breakup/otrohet/krossat hjärta och bara låter kärleken komma till er. Ni är liksom inte rädda, ni misstror inte, ni bara kör på i vanlig takt och tar emot allt med öppna armar. Hur FAN gör ni?", skrev hon då.

Och nu har hon valt att bekräfta det helt.

Stefan Warg är elithockeyspelare och spelar i Malmö Redhawks. Bildkälla: Youtube

I poddavsnittet får hon nämligen den raka frågan, om Stefan var otrogen mot henne. Vilket hon då bekräftar att han var.

– Ja han var otrogen, berättar hon.

– Men vem är otrogen mot dig, jag känner mig seriöst lite chockad, säger Gabriella.

– Jag är ärligt talat inte chockad längre, man hör så mycket om det överallt. Att otrohet förekommer. Jag trodde bara inte att det skulle hända mig, säger hon.

Idag mår Josephine bra, har en stor, lojal följarskara, dejtar och har hittat tillbaka till sig själv.

