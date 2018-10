Maja och Victor Nilsson Lindelöf avslöjar bebislyckan

Maja Nilsson Lindelöf är gift med landslagsspelaren Victor Nilsson Lindelöf. Tillsammans med Sanna Dahlström, som är John Guidettis fru, driver Maja en stor podcast som heter "Livet på läktaren". Podcasten handlar om livet som fotbollsfruar och har bidragit till många skratt på grund av att de pratar på helt ocensurerat.

Maja är är otroligt modeintresserad, som man också kan skymta av på hennes blogg, som även den är väldigt poppis. Men runt omkring Maja Nilsson Lindelöf är det också en hel del fest. Och det var ju faktiskt även så som hon och hennes man träffades, på Summerburst år 2013.

Hon är 24 år gammal men nu kanske det inte blir lika mycket festande längre?

"I hope you will look like.."

Maja och Victor har nämligen gått ut med att de är gravida. Stort grattis!

Det är på Majas Instagram-konto som de avslöjar babylyckan i ett inlägg. Hon skriver där "I hope you will look just like your dad". Det är ju bara för gulligt!

Såklart kommer lillen att bli lika vacker som båda två!

"Hey little one"

Victor har lagt upp samma bild på sitt Instagram-konto, men med en annan väldigt fyndig text.

"Hey little one. You just pushed down your mother to number two on my list of favourites". Man smälter ju!

Vi önskar såklart all lycka till kärleksparet och lilla bebisen i magen.

Det är inte bara paret själva som är glada över bebisen. På Majas bild ser vi även kända svenska profiler som både komikern Johanna Nordström och influencern Linn Ahlborg som gillat bilden.

Maja Nilsson Lindelöfs personliga tränare tycker att hon dricker alldeles för mycket bubbel. Men det struntar faktiskt Maja i helt. Istället så planerar hon att tatuera in ett bubbelglas på armen.