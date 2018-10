Nu tar Paow bort Lancelot-tatueringen

Förhållandet mellan Magdalena Graafs och Magnus Hedmans son Lancelot "Lance" Hedman, 18,, och "Paradise Hotel"-profilen Paulina "Paow" Danielsson, 25, fick sig ett abrupt slut tidigare i år efter att paret dejtat fram och tillbaka i cirka ett halvårs tid.

Enligt Paow kantades förhållandet av mycket bråk och en hel del svartsjuka vilket slutligen ledde till att profilerna gick skilda vägar. Men två veckor innan valde hon att som en överraskning tatuera in Lancelots namn under sitt bröst.

"Kolla vad jag gjort älskling", sa Paow glatt när hon kom hem från tatueraren. Bildkälla: Youtube

Paulina valde att skriva "Lancelot" under sitt bröst. Bildkälla: Youtube

Paow har tidigare ex-pojkvänners namn tatuerade på kroppen vilket hon inte ångrar, men som hon ändå känner att hon vill ta bort. Hon har då valt att använda sig av laser för att få bort namnen. Men för Lancelots tatuering har hon en helt annan plan. Nämligen att tatuera över den.

– Jag ångrar aldrig tatueringar då alla står för saker man varit med om i livet, sa Paow i Temptation Island.

Men Lancelots namn känner hon inte längre för att se, så nu har hon varit iväg till en tatuerare som ska tatuera henne på renbenen och fortsätta uppåt över tatueringen.

Paulina vidade upp resultatet efter första sittningen på sin Instagram. Bildkälla: kattpaow Instagram

Paow har sedan tidigare två sleves och heltäckt rygg. Men nu är det alltså dags för framsidan också.

Lancelot och Paow åkte till Thailand tillsammans. Men den romantiska resan slutade med bråk och att de åkte hem tidigare än väntat. Bildkälla: kattpaow instagram

Paulina och Lance har ingen kontakt idag utan lever vidare med sina liv på olika håll. Lancelot är aktuell med sin egen TV-serie "Lance VS livet" och Paulina är aktuell med "Ex on the beach Sverige" där hon redan sin första kväll lyckades skapa ordentligt med drama.