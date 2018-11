Tekashi69 med i gänget Nine Trey – dömd för sex med minderårig

Tidigare i veckan rapporterades det om hur rapstjärnan Tekashi69, eller 6ix9ine som han också kallas, står åtalad för ett flertal grova brott. Tekashi69, eller Daniel Hernandez som han egentligen heter, kan nu få livstid i fängelse.

Flera källor gör gällande att han är medlem i det ökända gänget The Nine Trey Gangsters, som även kallas för TreyWay. Gänget är i sin tur del av United Blood Nation, och därmed även LA Bloods.

Nine Trey bildades 1993 på fängelset Rikers Island i New York, och de är allra mest aktiva längs östkusten. De brott som gänget ägnar sig åt är trafficking av kvinnor och organiserad brottslighet i Virginia, New York, North Carolina, Baltimore, New Jersey och andra områden.

Tekashi69 är medlem i gänget Nine Trey. Han riskerar nu livstids fängelse för en rad grova brott.

Mord, rån, droger och utpressning

Droger är även en stor handel för gänget, som säljer heroin, kokain, crack, ecstasy, marijuana och receptbelagda smärtstillande tabletter. De är även kända för att förfalska sedlar, amerikanska dollar. Dessa falska pengar ska ha använts för att finansiera större knarkaffärer, något som har rapporterats av FBI.



Nine Trey är ökända för sitt enorma våldskapital. I september 2016 så åtalades fyra medlemmar från gänget för sin inblandning i 10 skjutningar och fem mord.

I november 2018 så åtalades Tekashi69 och fem andra medlemmar från Nine Trey. Det är inga småbrott som de ska ha gjort sig skyldiga till. De står åtalade för mord, rån, utpressning och droghandel.

Ett vapen som beslagtogs efter ett tillslag hemma hos Tekashi69.

Tidigare dömd för sex med minderårig

Att vara medlem i ett farligt gäng är inte det enda rapstjärnan Tekashi69 har gjort. Han är tidigare dömd för att ha sexutnyttjat en 13-årig flicka.

Det var i början av 2017 som fallet uppmärksammades när Tekashi69 hade en beef med rapstjärnorna Zillakami och Trippie Redd. Redd sa i en video på sina sociala medier att han inte stödjer pedofiler, och syftade då på Tekashi69.



Det var den 21 februari 2015 som Tekashi69 och en annan man vid namn Taquan Anderson utnyttjade den då 13-åriga flickan. Tekashi69 la ut tre filmklipp från övergreppet på sin Instagram, och det var så flickans mamma nåddes av vad som hade hänt, skriver Jezebel.

6ix9ine står åtalad för en rad grova brott. Bildkälla: Stella Pictures

Spred övergreppet på Instagram



Ett klipp visar hur flickan sitter i knäet på Tekashi69. Hon är bara klädd i underkläder. Taquan häller sedan dryck på flckans bröst och tar på hennes bröst med sina händer. Ett annat klipp från kvällen visar hur flickan har oralsex med Taquan samtidigt som Tekashi69 står bakom flickan. Han juckar mot henne och slår henne på rumpan. I det klippet är 13-åringen naken.

I den tredje videon är flickan helt naken och sitter i knäet på Taquan. Både Taquan och Tekashi69 tar på hennes ben och vagina, rapporterade Jezebel.

Tekashi69 dömdes då till villkorligt. Och just nu ser det inte ljust ut för honom då han har blivit nekad borgen för de brott han nu står åtalad för. Tekashi69 riskerar som mest livstids fängelse, något som Nyheter24 rapporterade om tidigare i veckan.

Tekashi69 med sina livvakter i Los Angeles den 6 november 2018. Kanske var detta en av de sista dagarna i frihet för rapstjärnan, som nu sitter häktad och är nekad borgen. Bildkälla: Stella Pictures