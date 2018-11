Rose McGowan i Skavlan: "Man blir knäpp eller tar självmord"

Amerikanska skådespelaren Rose McGowan är mest känd för sina roller som Paige Matthews i teveserien "Förhäxad" och som Tatum Riley i filmen "Scream". Hon var tidigare förlovad med rockstjärnan Marilyn Manson och sjöng som bakgrundssångerska i hans låt Posthuman.

Den nu 45-åriga kvinnan gick ut förra hösten med att filmproducenten Harvey Weinsten hade våldtagit henne under filmfestivalen "Sundance Film Festival" år 1997. Med det var hon en av de första som anklagade Weinsten för sexualbrott. Det var ett av startskotten till hela metoo-upproret och för det blev hon korad till ”Person of the year 2017” av TIME Magazine.



I kväll gästar hon Skavlan där hon pratar om sin självbiografi "Brave". Där berättar hon om hennes uppväxt i den religiösa sexkulten The Children of God. Rörelsen förespråkar att kvinnor ska ha mycket sex för att få många barn. Hon valde att rymma från sekten och hamnade istället i Hollywood, vilket är en bransch som också beskrivs som en kult.

– Varje gång du supportrar ett system som inte supportar dig så är det en kult, säger Rose McGowan.

I mitten av oktober 2017 anklagade Rose McGowan filmproducenten Harvey Weinsten via Twitter för att ha våldtagit henne. Hon var en av många kvinnor som trädde fram och berättade om de övergrepp Weinsten hade gjort under årtionden. Nu riktar hon hård kritik mot filmbranschen.

– Jag såldes som en sexsymbol inom min nisch. Jag tror inte att de flesta av dem överlever Hollywood. De blir antingen knäppa i huvudet eller väljer att ta självmord, säger Rose McGowan i Skavlan.

Idag är den amerikanska skådespelaren en aktivist inom HBTQ. I november 2017 greps hon för kokaininnehav på en flygplats. Polisen hade hittat små påsar med drogen i hennes plånbok som hon hade glömt kvar. Rose McGowan överlämnade sig själv till polisen i Virginia i USA och släpptes mot borgen på 5 000 dollar, enligt TMZ.