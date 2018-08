Skådespelaren Asia Argento anklagad för sexuella övergrepp mot barn

Den italienska skådespelaren och regissören Asia Argento anklagade tillsammans med 13 andra skådespelare Harvey Weinstein år 2017 för sexuella övergrepp. Därefter blev hon en frontfigur för hela #metoo-rörelsen och har pratat om sexuella trakasserier på bland annat filmfestivalen i Cannes.

Men nu har New York Times kommit med uppgifter om att Argento själv står anklagad för sexuella övergrepp, det efter att ha tagit del av dokument. Övergrepp som ska ha skett mot ett barn. Asia Argento ska ha försökt att komma undan genom att betala barnskådespelaren Jimmy Bennet 380 000 dollar, cirka 3,5 miljoner kronor.

Betalade 3,5 miljoner kronor

Skådespelarna träffades under en filminspelning 2004, men ska ha hållit kontakten med varandra. Övergreppet ska ha skett 2013 på ett hotellrum, vid händelsen var Argento 37 år gammal och Bennet var 17 år. Asia Argento ska ha bjudit Jimmy Bennet på alkohol, utfört oralsex och ska därefter haft samlag med honom. En bild som New York Times ska ha tagit del av ska vara en selfie på de båda tillsammans i en säng.

Bennet, som nu är 22 år gammal, ska ha kontaktat henne via en advokat när Argento blev en frontfigur i #metoo-rörelsen. Argentos och Bennets advokater ska sedan ha nått en överenskommelse, om att Argento skulle betala den tidigare nämnda summan för att det inte skulle bli någon rättsprocess.

"Bennett kan teoretiskt sätt berätta om sina anklagelser mot dig. Men efter den här överenskommelsen kan han inte stämma dig för dem. Han kan heller inte posta bilden på er två", ska Bennetts advokat ha skrivit i dokumenten som New York Times tagit del av.



Skadeståndet för övergrepp, känslomässigt lidande och förlorad inkomst ska betalas till Bennet under en period på ett och ett halvt år, rapporterar Yle.

#Metoo-rörelsen

Under hösten 2017 gick kvinnor över hela världen ut och berättade om övergrepp och sexuella ofredanden de blivit utsatta för under hashtagen #metoo. Det började när det kom till att prata om hur många kvinnor som under flera år blivit utsatta för sexuella övergrepp av Hollywoodproducenten Harvey Weinstein.

Här kan du läsa om 13 män som förlorade sina jobb efter #metoo-rörelsen.