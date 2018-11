Oscar Enestad: "Kärlek är så jävla viktigt"

Den tidigare FO&O-medlemmen Oscar Enestad, 21, är klar för Melodifestivalen 2019. Och Oscars bidrag handlar om hans flickvän Cecilia Dahlbom, 50.

Oscar och Cecilia har varit ett par i över tre år, och i början smög de med sin kärlek. Allt på grund av den minst sagt stora åldersskillnaden.

Nyheter24 pratade med Oscar om kärleken och hans framtidsplaner.

Låten Oscar ska framföra i Melodifestivalen handlar om kärlek, smärta och frigörelse. Låten är inspirerad från egna erfarenheter.

– Klart man har blivit sårad fast inte på det sättet. I mitt förhållande har man gått igenom väldigt mycket och upplevt smärta men också väldigt mycket kärlek.

Men för Oscar går kärleken bra.

Romantisk

I oktober i år fyllde hans kärlek år och det firades rejält. En romantisk helg i Paris ryktades det då om.

– Minnena man skapar i ett förhållande är privata men väldigt fina, den första tiden är nog ändå de första finaste kärleksminnena.

Oscar berättar att han är en kärleksfull person.

– Jag är kärleksfull varje dag men älskar också att uppvakta. Jag tycker kärlek är så jävla viktigt.

Själva texten till låten handlar om Oscars kamp för att få hans föräldrar att acceptera Cecilia och hans känslor för den 19 år äldre kvinnan. En av textraderna lyder ”I love it, my parents don’t like it”.

FO&O

År 2017 tävlade Oscar med sitt dåvarande band FO&O i Melodifestivalen, och de tog sig då vidare till andra chansen, vann den och tog sig sedan till finalen.

Oscar kommer att tävla i Malmö i deltävling 2 mot bland annat Andreas Johnson, Hanna Ferm och Liamoo, Margaret och Youtubern Vlad Reiser.

Det är inte bara Oscar som tävlar i Melodifestivalen från FO&O utan Omar Rudberg kommer att delta och framföra låten ”Om igen” i deltävling tre som kommer att vara i Leksand.

