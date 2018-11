Kim Kardashian berättar: "Var hög när jag gifte mig"

Realitystjärnan Kim Kardashian West lägger nu korten på bordet och berättar om sitt vilda förflutna.

Det var under ett avsnitt av "Keeping up with the Kardashians" som Kim berättade för Scott Disick och sin lillasyster Kendall Jenner om sin galna historia, skriver People.

"Jag kan inte tro att du gjort något sådant" svarade systern Kendall.

Trots att Kim insisterar att hon fortfarande kan "göra galna grejer" så är det inte konstigt att systern Kendall blev så förvånad över Kims förflutna. Idag dricker knappt Kim ens alkohol.

Hög när hon gifte sig

Hon berättade hur hon var "hög på ecstasy" när hon sa "ja" vid altaret år 2000. Det var när hon gifte sig med musikproducenten Damon Thomas. Kim var då bara 19 år gammal.

"Jag tog ecstasy en gång när jag gifte mig. Och sen tog jag det en gång till, och då gjorde jag en sexvideo. Alltså, allt dåligt hände".

Kim var gift med Damon i fyra år, tills de skiljde sig 2004. Idag är realitystjärnan gift med rapparen Kanye West. Paret har tillsammans barnen North West, Saint West och Chicago West.

Sexvideon

Men det var inte enda gången trebarns-mamman varit hög på ecstasy. Hon medgav sig även varit hög på drogen när hon år 2003 filmade sin ökända sexvideo med rapparen och dåvarande pojkvän Ray J.

Den videon var Kims skjuts in i strålkastarljuset, då den offentliggjordes 2007.

Ray J kallar Kim för lögnare

Ex-pojkvännen Ray J, som Kim gjorde sexvideon tillsammans med, menar att hon ljuger om att ha varit hög på ecstasy under inspelningen, det skriver TMZ. Han medger att hon hade rökt marijuana under tiden, men nekar att ecstasy ska ha tagits.

Källor nära Kim berättar för People att hon faktiskt tog ecstasy under inspelningen av sexvideon. De menar att hon inte vinner något på att ljuga om det. De berättar också att Kim är tacksam att hon lärde sig tidigt att hon inte vill ha något med droger och alkohol att göra.