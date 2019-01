Kändisarnas kärleksliv 2018: Drama, kärlek, svek och lycka

Nya par 2018

Justin Bieber & Hailey Bieber (Juni 2018)

I år hittade Justin Bieber och Hailey Baldwin tillbaka till varandra efter två år. De dejtade tidigare mellan åren 2015–2016. Under tiden efter deras "break-up" har Justin bland annat dejtat exet Selena Gomez men det var något som inte höll. Kort därefter började han att dejta Hailey igen i juni. De tog inte lång tid innan han gick ner på knä och friade till henne en månad senare i juli. Paret ska även i smyg ha gift sig den 13 september.

Channing Tatum & Jessie J (September–Oktober 2018)



I september gick det rykten om att ex-paret Channing Tatum och Jenna Dewan båda dejtade andra personer. I oktober dök Jessie J:s namn upp och det var under den månaden som Channing sa att han gillade henne. Paret har utan att helt kunna bekräfta det dejtat inofficiellt sedan september. Men i november blev det riktigt officiellt när Channing postat ett inlägg på Instagram där han hyllar Jessie J. I oktober ska Jenna ha sagt att hon inte är förvånad över att Channing dejtar sångerskan, skriver Cosmopolitan. Hon hade inget problem med det så länge deras dotter Everly fortfarande skulle vara hans prioritering.

Channing Tatum & Jessie J började dejta i höstas. Bildkälla: Chris Pizzello/TT

Niclas Lij & Ellen Bergström (Januari 2018)

I slutet av förra året spekulerades det en hel del om Niclas och Ellen dejtade eller inte. Deras årsdag blev den 21 november. Men på nyår vid tolvslaget fick fansen svaret på frågan som de hade ställt sig så länge. Båda la ut varsin bild på Instagram vid 12-slaget där de kysste varandra. Detta togs emot med positiv respons av följarna. De inledde året 2018 som ett par och blev officiellt det första nya paret för året. Paret lärde känna varandra på ett event året innan och hade sedan dess behållt kontakten med varandra som sedan slutade med en glad start för det nya året.

Nina Glimsell Udovicic & Marcelo Peña (Våren 2018)

I våras spelades årets Paradise Hotel in som sändes på TV under hösten. Där fann Nina och Marcelo rätt snabbt till varandra. Trots att de fick gå igenom en del drama så övervann kärleken tillslut. Båda startade programmet som singlar men lämnade som ett kärt par. Inte långt efter de kommit hem från Mexico så flyttade de ihop. De deltog även i Paradise STHLM tillsammans som även den sändes under hösten. Idag har paret planer på att gifta sig påriktigt den här gången och inte på låtsas som det blev inne på hotellet i Mexico. Nina har sedan dess tänkt att det skulle vara mysigt att vara Marcelos fru.

Par som gjort slut 2018

Channing Tatum & Jenna Dewan (April 2018)

I april gick Channing Tatum och Jenna Dewan skilda vägar efter ett nio års långt äktenskap. Ex-paret publicerade ett inlägg på Instagram där de berättade om det gemensamma valet för att det inte skulle skapas en massa rykten. De antydde på att det var konstigt att behöva dela en sådan privat information för så många människor men att det tillhör det liv som de gladeligen valt. De förklarade att de är bästa vänner som insett att det var dax för de att få lite utrymme och hjälpa varandra att leva ett så lyckligt liv som möjligt. De förklarade att de alltid skulle vara en familj och att de båda alltid kommer att vara engagerade föräldrar till deras dotter Everly.

Ariana Grande & Pete Davidson (Oktober 2018)



Ex-paret som började dejta i maj 2018 gjorde slut i oktober. Paret hade under sex månader hunnit göra matchande tatueringar samt förlovat sig. Pete ska ha täckt över tatueringen efter att förhållandet tog slut. Redan i september när Arianas tidigare ex-pojkvän Mac Miller hittades död i sin lägenhet så började det att påverka förhållandet. Varför det tog slut mellan ex-paret beror inte på att de slutade älskar varandra utan för att romantiken i förhållandet helt enkelt inte funkade. Att de kan komma att hitta tillbaka till varandra är inte helt uteslutet.

Paulina Danielsson (Paow) & Lancelot Hedman

I mars 2018 gjorde Paow och Lance slut, igen. Det var tredje gången som paret försökt med sitt förhållande, men det höll inte. Anledningen till att det tog slut mellan dem var enligt Lance 80% hans fel med tanke på att han inte kunde styra sina känslor och sin svartsjuka, skrev han på Instagram. Han förklarade även att Paow i början i förhållandet hade gett honom en anledning att vara svartsjuk. Paow förklarade att det inte gick längre för att han var så svartsjuk och jämt skulle visa bilder på killar och frågat om hon legat med dem och att han inte litade på hennes "nej". Paow är 7 år äldre än Lance och hon skrev på Instagram att det inte var det smartaste att dejta en så ung kille.

Paow & Lancelot gjorde slut för tredje gången. Bildkälla: Lancelot Hedman Instagram

Isabella Löwengrip & Hampus Jarlbo

2017 började ex-paret att dejta och Isabella var fortfarande gift under tiden. Skilsmässan hade inte gått igenom än och den kommer inte kunna gå igenom först i januari 2019. Hampus och Isabella dejtade till och från under ett år. De hade ett öppet förhållande och åkte även iväg på en resa till Dubai i somras. Men under hösten gick paret skilda vägar. Isabella skrev på sin blogg att de inte länge skulle ses något mer på grund av något som skett. Vilket hon valt att inte skriva om i sin blogg.

Paren som blivit föräldrar 2018

Joakim Lundell & Jonna Lundell



Den 24 oktober 2018 blev Joakim och Jonna föräldrar till deras första dotter Lunabelle. Efter att försökt bli med barn sedan fem år tillbaka så fick de i februari de glada nyheterna om att Jonna var gravid. Nu har de sin lilla prinsessa i deras famn. Paret blev tillsammans 2013.

Jocke & Jonnas första dotter Lunabelle. Bildkälla: Jonna Lundell Instagram

Marie Serneholt & Fredric Palmqvist

Den 16 september 2018 fick Marie och Fredric sina två tvillingsöner som endast föddes om tio minuters mellanrum. Pojkarna fick namnen Philip och Nicholas. Paret blev tillsammans under 2017.

Bill Skarsgård & Alida Morberg



Den 1 oktober 2018 fick Bill och Alida sin första dotter. Paret har sett till att hålla dottern borta från sociala medier och har heller inte gått ut med namn ännu.