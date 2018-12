Fortnite stäms – har stulit Carltons dans i Fresh Prince

Alfonso Lincoln Ribeiro Sr. hade en av ledarrollerna tillsammans med Will Smith i 90-tals serien "Fresh Prince in Bel-Air". Alfonso spelade karaktären "Carlton Banks", en nördig tonåring som satsade hårt på skolan. Will Smith å andra sidan spelade den coola killen som gillade att sporta och ragga på tjejer.

Carlton Banks är mest ihågkommen för hans komiska dans när han vickar på höfterna och svänger armarna i takt. Nu stämmer han speltillverkarna Epic Games och Take-Two Interactive, för Fortnite och NBA2K, som har stulit hans dans. Alfonso tycker att de har använt hans dans utan tillstånd eller kredd, vilket Daily Star rapporterar.

Skådespelaren ska ha bett en domare att stoppa båda spelen från att använda sina "moves" då han uppges ha upphovsrätt till dansen.



– Det är allmänt känt att Mr Ribeiros likhet och intellektuella rättigheter har missbrukats av Epic Games i det mest populära videospelet för närvarande i världen Fortnite", säger juristen David L Hecht på Pierce Bainbridge Beck Price & Hecht LLP, Variety.

Speltillverkarna har hittills inte kommenterat stämningen.

Rappare har tidigare kritiserat spelet

Rapparen 2 Milly är bland andra stjärnor som tidigare har stämt Epic Games efter att hans dans "The Milly Rock" tagits in i spelet.

Även Chance The Rapper har kritiserat spelet för att de har lämnat ut låtar i samband med vissa danser.

I april twittrade Donald Faison, som spelade Turk i teveserien "Scrubs": "Kära Fortnite ... Jag är smickrad? Även om en del av mig tycker att jag borde prata med en advokat. "