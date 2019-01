Beyonce & Jay-Z vädjan till fansen – bli veganer

R&B-drottningen Beyoncé Knowles Carter, 37, och hiphop-mogulen Jay-Z, 49, har fått fans världen över efter att ha etablerats som en av de mest framgångsrika paren inom musikbranschen. Nu vädjar man till sina fans att ändra sin kost och äta mer vegansk mat, enligt NME.

Superparet testade att bli veganer första gången 2013. Då gick de med en 22-dagars utmaning som uppmanar att äta veganskt för att förändra människors tränings- och hälsovanor. Initiativet kom från Beyoncés tränare, Marco Borges, som nu släppt sin nya bok "The Greenprint: Plant-Based Diet, Best Body, Better World".

Samtidigt menar de att man inte behöver bli heltidsveganer, utan tycker att fansen ska äta en mer växt-baserad diet för att göra en "djupgående inverkan på vår hälsa och miljö".

I inledningen av Borges nya bok, skriver paret: "Det har en avgörande betydelse för vår hälsa och vårt klimat. Vi har alla ett ansvar för att stå upp för detta. Låt oss sprida sanningen. Låt det bli en mission och rörelse. "

Veganismen förändrade deras liv

Paret skriver också att deras barn förändrade deras liv mer än någonting annat. De brukade tänka på hälsa som diet, men föräldraskapet fick musiklegendarerna att tänka om. "När vi såg på hälsan som sanningen, istället för en diet, blev det ett uppdrag för oss att dela den sanning och livsstil med så många människor som möjligt."

Beyoncé har tidigare pratat om vegansk kost när hon förberedde sig för Coachella-festivalen 2018. "44 dagar fram till Coachella !! Vegan Time !!", skrev hon på Instagram.

Uppmaningen kommer i samband med "Veganaury", vilket är ett initiativ som ska inspirera människor att äta veganskt under hela januari. Syftet bakom rörelsen är att minska djurens lidande genom att äta mer grönt på tallriken.

Beyoncé och Jay-Z uppmanar sina fans till en mer växt-baserad diet. Bildkälla: Mark J. Terrill/AP

Kolla på klippet ovan om kändisparets uppmaning!