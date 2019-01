Samir och Sigrids kärleksfulla återförening: "Har längtat ihjäl mig"

Efter att ha spenderat över en månad i Thailand har Samir Badran nu återförenats med flickvännen Sigrid Bernson. Det fina återseendet har fångats på film och hyllas av fansen.

Nyheter24 har tidigare skrivit om att Samir Badran åkte till Thailand tillsammans med sin pappa i början av december. Under en frågestund med sina fans på Instagram skrev han att han behövde en paus från Sverige ett tag. Artisten gick nästan in i väggen under hösten efter ett hetsigt år.

Semestern i Thailand, utan flickvännen Sigrid Bernson, fick många att undra över deras relation.

På söndagen skrev Samir Badran till sina följare:

"För er som undrat så har jag varit ifrån mina nära och kära ett tag, Viktor, Sigrid plus alla andra som jag umgåtts med varenda dag tidigare. Kanske konstigt. Men jag har mått så jävla dåligt så jag har inte velat sprida negativ energi till mina närmsta, pallar inte lägga skit och va en tråkigt pojkvän eller polare. Alla som frågat om det är slut mellan mig och Sigrid. NEJ, det är inte slut!"

Samir har återförenats med Sigrid efter en månad i Thailand. Bildkälla: Instagram/sigridbernson

På måndagen la Sigrid Bernson upp en video på Instagram, med texten ”ÄNTLIGEN”, där hon möter pojkvännen Samir Badran i ankomsthallen på Arlanda.

Någon filmar Sigrid när hon ler brett och springer fram till Samir när hon får syn på honom i ankomsthallen. Det är helt klart ett kärt återseende – paret kramas och pussas länge, tills Samir upptäcker att de bli filmade.

Sigrid skriver på Instagram att hon har längtat ihjäl sig efter Samir. Bildkälla: Instagram/sigridbernson

Samir la sedan också upp den kärleksfulla videon på sitt Instagram-konto och skrev ”Över en månad sen sist vi sågs, fick världens finaste välkomnande på Arlanda”.

Se i klippet ovan när Samir och Sigrid återförenas på Arlanda efter över en månad ifrån varandra.