I slutet av november meddelade radioprofilen Niclas Wahlgren, 53, att han hade hittat kärleken i fitnessprofilen och trebarnsmamman Julia Friberg, 39. Nu har paret gjort slut, bara några månader efter att de hade börjat träffats. Men tydligen ska de bara ha träffats tre gånger, något som Julia Friberg berättar om till Nyheter24.

"Det kanske inte är så mycket, men det sades mycket och planerades mycket på den tiden som fick mig känna att det här var på riktigt", skriver Julia Friberg i ett meddelande.

Niclas Wahlgren var tidigt öppen med att han träffade en kvinna och publicerade bilder på Instagram tillsammans med fitnessprofilen. Men nu har Niclas Wahlgren avslöjat för Expressen att de har valt att gå skilda vägar, något som verkar kännas tungt för Julia Friberg.

"Jag hade hittat min drömkarl, tänkte jag", menar hon.

Men bara några dagar efter deras tredje dejt ringde radioprofilen upp henne och sa att det var över.

"Efter det ville han inte höras mer och nu finns det ingen kontakt", skriver hon.

Julia Friberg menar på att uppbrottet skedde för ett par veckor sedan och att hon nu har gått vidare. Samtidigt skriver hon att hon har släppt honom och önskar att han gör detsamma.

Niclas Wahlgren var tidigare gift med teveprofilen Laila Bagge, 46. De träffades under inspelningarna av Let's Dance 2009. Året därpå gifte sig paret. Men under 2015 skickade de in skilmässoansökan och sedan dess har inte radioprofilen haft något känt förhållande.



Han började därefter träffa en livscoach, som hjälpte honom att ta sig vidare. Framförallt fick han tipset att välja ut fem staplar som han skulle fokusera på.

– Man ska inte förringa det som är dåligt; om jag förlorar jobbet, blivit lämnad eller att pengarna tagit slut. Det är grejer som jag får ta tag och jobba med, men det är enklare att ta tag i det dåliga om man mår bra, sa Niclas Wahlgren då till Expressen.