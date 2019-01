Efter uppbrottet – så är Bianca och Phillipes relation idag

Bianca Ingrosso är single and ready to pringle. Det bekräftade hon till Aftonbladet under måndagens pressträff för Wahlgrens värld.

– Jag är singel men mår bra, berättar hon till Aftonbladet.

– Det var egentligen ingenting som hände. Vi kommer alltid att älska varandra, men det funkade liksom inte och kanske... jag vet inte, fylle hon i.

Men det är inte första gången paret bryter upp.

Under en vistelse i Göteborg 2014 gick paret skilda vägar efter att Phillipe dumpat Bianca efter ett gräl på nattklubben Push. Andra gången de gick isär var januarimånad 2017 och var anledningen till varför Bianca hade det väldigt jobbigt under inspelningen av Wahlgrens värld.

Phillipe och Bianca på Finest Awards 2015. Bildkälla: Stella Pictures

– Han sa att han hade tappat känslorna. Jag var ett nervvrak i en vecka. Jag kunde inte äta och jag kunde knappt dricka vatten. Jag låg bara och grät, berättade Bianca.

Men nu har alltså paret avslutat sin kärleksaga på nytt, men enligt Bianca så är det annorlunda den här gången.

– Man kan inte göra slut hur många gånger som helst, säger hon i en intervju med Hänt.



Bianca berättar att hon och Phillipe idag har en bra relation och håller en god ton. Bildkälla: Bianca Ingrosso Instagram

Hon berättar sedan att det inte var något speciellt som gjorde att de valde att avsluta, utan att förhållandet helt enkelt dog ut. I och med det har uppbrottet gått relativt lugnt till och de har fortfarande kontakt med varandra.

– Vi har varit så stor del av våra liv, det är min första pojkvän och jag är hans första riktiga flickvän och vi har varit jättenära i våra familjer. Och jag är hans. Så vi försöker hålla en god ton, avslutar hon.