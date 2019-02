Kärlekslycka! Douglas Murray har friat till Penny Parnevik

Vilken kärlekslycka! Nu tar Douglas Murray och Penny Parnevik sitt förhållande till nästa nivå – de har nämligen förlovat sig!

Under lördagseftermiddagen publicerade Penny en bild på Instagram där hon skriver:

"I said yes"

Douglas gick ner på knä i sandstranden. Bildkälla: Pennyyparnevik

Så träffades Penny och Douglas

I oktober 2017 berättade Penny i sin och systern Pegs podd "Pillowtalk" att hon var väldigt kär – hon hade träffat den rätte!

Inte långt därefter avslöjades att hennes nya kärlek var hockeyspelaren Douglas Murray. Men hur träffades de egentligen? Jo, Douglas är en nära vän till Pennys föräldrar Mia och Jesper.

– Vi har ju varit ganska hemliga. Det hela började typ med en "fyllepuss" för ett tag sen. Det var typ som en kompispuss en gång när vi fick feeling. Det är ju mamma och pappas vän så jag fick lite skuldkänslor över det. Men när jag berättade det för dem så skrattade de bara och tyckte inte att det var en grej, sade då Penny i podcasten Pillowtalk.

När hon och familjen skulle hälsa på honom i skärgården sade det klick! Hennes mage pirrade som bara den. Under en kväll började deras fötter nuddas under bordet, och därefter började de hålla händerna under bordet. Penny har beskrivit det som "gravitation"

– Sen gick det en period under sommaren och man hookade med andra, dejtade och så vidare. Sen skulle vi hälsa på hos honom i skärgården. Men typ åka dit med båten och stanna nån vecka. Men när ag då fick syn på honom så fick jag världens pirr i magen, sade hon i podcasten.



"Lyser om er när ni är tillsammans"

Deras kärlek är aldrig något som undgått någon. När Douglas ringde upp Pennys föräldrar för att fråga om han fick bjuda ut henne på dejt så sa mamma Mia att: "men du, du tror inte att vi sett det eller? Det fullkomligt lyser om er när ni är tillsammans".

Sedan dess har de bland annat varit på flera resor tillsammans och köpt lägenhet ihop – och nu är det alltså dags för turturduvorna att så småningom gifta sig!

Stort grattis säger vi!

