Bianca Ingrosso flirtiga hint: "Vissa Paradise Hotel-deltagare..."

Bianca Ingrosso och Alice Stenlöf driver en av Sveriges största poddar med flera hundra tusen lyssnare varje vecka. Podden heter "Alice och Bianca – säger du A får du säga B" och avsnitten är överfyllda av skvaller, skratt, tårar och annat.

I de senaste avsnitten har det handlat en hel del om Biancas nya liv som singel. Hon har berättat att det nyligen tagit slut med exet Phillipe Cohen och även att hon nu valt att flytta ifrån sin gamla lägenhet i Norra Djurgårdsstaden för att istället flytta till Östermalm.

– Jag gick ju inte direkt med vinst på detta, men pengar finns skrattar Bianca Och Alice i podden.

Bianca Ingrosso blir nu ordentligt uppvaktad. Bildkälla: Instagram/biancaingrosso

Tjejerna fick detta avsnitt även in en fråga från en lyssnare som undrar varför de inte syns hänga så mycket tillsammans med Paradise Hotel och Ex on the beach-deltagare samt huruvida de sätter en stämpel på deltagarna. Och där kan man säga att tjejerna hade blandade känslor.

– Var vi på ett event och han Adinator dök upp så visst skulle jag känna, men vafan är det här för event. Tyvärr har man ju en stämpel på de jag märker vill bli kända. De som gör och säger saker enbart för att göra bra TV. Så ja, vissa har man en stämpel på, andra inte, säger Bianca.

– Vissa av dem hänger jag mer än gärna med, och vissa har jag....verkligen hängt med....verkligen.... hängt med....och haft så kul med...haha, tillägger hon.

– Verkligen hängt med....hahahaha... verkligen...., fyller Alice i.

Frågan är nu huruvida Bianca hintar om en eventuell fling med någon dokusåpadeltagare? Någonting tjejerna även nämner i podden är ju att Eric Hagberg upprepade gånger uppvaktat Bianca och sagt att han blir "extremt knäsvag" när han ser henne.

Om Eric och Bianca har haft en liten fling stannar än så länge mellan Alice och Bianca. Bildkälla: Eric Hagberg Instagram

Bianca och Hampus sågs hänga på Way Out Wests VIP-avdelning i somras. Bildkälla: Stella Pictures

Hon har även synts hänga med PH-profilen Hampus Marcussen på Way Out West.



Än så länge så förblir detta en hemlighet mellan Alice och Bianca.

To be continued...