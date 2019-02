Paow delade intim bild med exet Lance – men tvingades snabbt radera den

Paulina "Paow" Danielsson befinner sig i skrivande stund i Thailand där hon festar, testar restauranger, går på behandlingar och umgås med nyfunna vänner.

Hon låter sina följare följa med på resan då hon flitigt uppdaterar sina sociala medier med både videos och bilder från sina dagar.

Paow lägger oäven ofta upp en del "tbt:s" och går igenom gamla minnen från alla sina äventyr hon varit med om under årens gång. Och under gårdagen delade hon bland annat med sig av en gammal intom bild med ett ex – nämligen Lancelot Hedman. Paret var tillsammans i cirka ett halvår.

Lance och Paulina åkte förra året tillsammans till Thailand och hade planerat att stanna ett par månader. Men resan fick sig ett abrupt slut och paret valde att åka hem efter att de hade börjat bråka – redan efter ett par veckor. Någon månad senare hade förhållandet tagit slut helt.

Paulina och Lance förhållande var minst sagt stormigt. Bildkälla: Kattpaow Instagram

Men innan hemresan hann paret med både ett och annat – vilket även förevigades på bild. Någonting som Paow under gårdagen valde att lägg upp som en mysig tbt.

Paulina och Lance hann ta några bilder innan resans abrupta slut. Bildkälla: Bloggbevakning.se

Men bilden tycks inte ha varit lika uppskattade av alla, eller så var det helst enkelt så att Paow ångrade sig. För ett par timmar senare så var den så gott som raderad. Men i sedvanlig ordning lyckades Bloggbevakning få napp på bilderna.

Avslöjade detaljer om heta natten med svenska artisten

Nyligen valde Paow att dela med sig av lite smaskiga detaljer från en het natt med en väldigt känd, folkkär manlig artist. Enligt henne träffades de på Kristallengalan då han plötsligt stegade fram till henne.

– Vi stod och snackade en del och han frågade om mitt nummer som han fick då. Jag var tvekis då jag var i ett förhållande. Men när jag hade dragit vidare till ett annat uteställe messade han och frågade om jag skulle komma dit eller inte. Vad tusan tänkte jag och drog dit, berättar Paulina i podden "Sex med Smail och Frida".

– Jag var ganska full men vi gick in på hans rum och ja.... jag kan ju direkt säga att jag aldrig haft så snuskigt sex någon gång. Vi hade jävligt bra sex faktiskt, avslutade hon.