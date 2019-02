Här är alla vinnare på Oscarsgalan 2019

Var du en av de som var uppe inatt och kollade på Oscarsgalan?? Om inte så är du säkert nyfiken om dina favoriter vann några priser.



Här är alla som kammade hem ett pris inatt:

BÄSTA FILM:

Nominerade:

Black panther

BlackKKlansman

Bohemian rhapsody

The favourite

A star is born

Vice

Roma



Vinnare:

Green book







BÄSTA REGI:

Nominerade:

Spike Lee - BlacKkKlansman

Pawel Pawlikowski - Cold war

Adam McKay - Vice

Yorgos Lanthimos - The favourite

Vinnare:



Alfonso Cuarón - Roma







BÄSTA KVINNLIGA HUVUDROLL:

Nominerade:



Lady Gaga - A star is born

Glenn Close - The wife

Melissa McCarthy - Can you ever forgive me?

Yalitza Aparicio - Roma



Vinnare:



Olivia Colman - The favourite







BÄSTA MÄNLIGA HUVUDROLL:

Nominerade:



Christian Bale - Vice

Bradley Cooper - A star is born

Willem Dafoe - Vincent van Gogh – Vid evighetens port

Viggo Mortensen - Green book



Vinnare:



Rami Malek - v





BÄSTA SCENOGRAFI:

Nominerade:



The Favourite

First man

Mary Poppins kommer tillbaka

Roma



Vinnare:



Black panther







BÄSTA LÅNGA DOKUMENTÄREN:

Nominerade:



Minding the gap

Islamistens söner

RBG



Vinnare:

Free solo Hale county, this morning, this evening





BÄSTA KORTA DOKUMENTÄR:

Nominerade:



Black sheep

End game

Lifeboat

A night at the garden

Vinnare:



Period. End of sentence.





BÄSTA ANIMERADE FILM:

Nominerade:



Superhjältarna 2

Isle of dogs

Mirai

Röjar-Ralph krashar internet

Vinnare:



Spider-Man: Into the Spider-verse







BÄSTA MANUS EFTER FÖRLAG:

Nominerade:

The ballad of Buster Scruggs

Kan du förlåta mig någonsin?

If Beale street could talk A star is born



Vinnare:



BlacKkKlansman







BÄSTA ORIGINALSÅNG:

Nominerade:

All the stars - Black panther

I'll fight - RBG

The place where lost things go - Mary Poppins kommer tillbaka

When a cowboy trades his spurs for wings - The ballad of Buster Scruggs



Vinnare:

Shallow - A star is born

Bästa manliga biroll:

Vinnare:

Mahershala Ali - Green book.





Bästa kvinnliga biroll:

Vinnare:

Regina King - If Beale street could tal.





Bästa klippning:

Vinnare:

Bohemian rhapsody.





Bästa originalmusik:

Vinnare:

Black Panther (Svenska Ludwig Göransson)





Bästa kortfilm:

Vinnare:

Skin.





Bästa animerade kortfilm:

Vinnare:

Bao.





Bästa ljud:

Vinnare:

Bohemian rhapsody.





Bästa ljudeffekter:

Vinnare:

Bohemian rhapsody.





Bästa kostym:

Vinnare:

Black panther



