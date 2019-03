Här är världens första Star Wars–park – ny video visar alla galaktiska upplevelser

Du går och sätter dig i ett av sätena i galaxens snabbaste rymdfärja, The Millenium Falcon. Plötsligt attackerar The First Order och du får snabbt väja undan från laserkanonerna samtidigt som din kompis skjuter tillbaka mot de onda farkosterna.

Ja, det är en av nyheterna i sommarens stora äventyr ute i galaxen. Disney Land kommer att lansera ett nytt Star Wars-land, hela 56 000 kvadratmeter stort. Exakta datum är ännu inte satta men det vi vet är att parken på Disney Land i Kalifornien kommer vara klar under sommaren 2019 och parken i Florida under hösten samma år.

Galaxy's Edge heter den nya temaparken och den kommer att ta besökarna in i Star Wars verklighet och då menar vi hela Jedi-rubbet. Parken kommer återspegla en planet som heter Batuu och den kommer att vara fylld av allt som har med filmerna att göra.

Patrullerande Stormtroopers

Stormtroopers kommer att gå runt och patrullera gatorna, ai-robotar kommer dela ut utmanade uppdrag till besökarna och även maten kommer återspegla Star Wars så långt det går. Inga pommes med dipp med andra ord. Utan maten kommer efterlikna galaxkäket så långt det bara går. Detta skriver CNN.

Dricka öl i Mos Eisley

Och sedan tidigare har det avslöjats att besökarna kommer kunna ratta kontrollerna på Han Solos rymdskepp The Millenium Falcon och dricka bärs i Mos Eisley-cantinan. Har du alltid drömt om att styra din egen R2D2? Det kommer du kunna göra även här – dessutom efter din egen design!



Du kan köpa din egen ljussabel

Du kommer även att få vara delaktig i ett stort slag mellan rebellalliansen och imperiet, The Resistance och First Order. Så vill du vara redo för strid kan det vara idé att köpa en egen ljussabel, vilket du också kan göra i parken.

Gästerna uppmanas att använda parkens app för att kunna öppna låsta dörrar, översätta främmande språk och ta emot olika uppdrag. Dessutom ska man kunna integrera med robotar och scanna lådor på mystiska föremål, enligt australiska News.

Se klippet här för att ta reda på alla detaljer i Disney Lands nya Star Wars-park!



Besökarna kommer kunna integrera med robotar och följa med på olika äventyr i den nya Star Wars-parken på Disney Land. Bildkälla: Disney/Lucasfilm