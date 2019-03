Här är alla deltagare i årets Ex on the beach: ”Det kommer finnas gott om guppande täcken"

I Ex on the Beach Sverige 2019 reser åtta sexiga singlar till en lyxvilla på en paradisö för att festa, ragga och kanske till och med hitta kärleken. Men det finns en tvist – deltagarnas ex kommer att dyka upp en efter en för att ställa till med trubbel i paradiset.

Nyheter24 har träffat alla deltagare i den nya säsongen och samtliga berättade att det kommer att bli mer sex, fler dramatiska bråk, mycket tårar och massor av kärlek i den nya säsongen jämfört med de tidigare.

Här är alla deltagare i Ex on the beach Sverige 2019:

Julia Markham, 23 år, från Huddinge. Instagram: @juliamarkhams

Medverkade I Ex on the beach Sverige 2017.

– Jag har varit med förut så jag förstår ju grejen med det hela. Jag ville ge det en ny chans. Det var inte asbra sist jag var med, jag tyckte inte alls att det var kul många gånger. Men den här gången blev det betydligt mycket bättre.

Niklas Åkerlund, 24 år, från Norrtälje. Instagram: @niklasakerlund

Medverkade I Paradise hotel 2017.

– Jag blev tillfrågad och kände att det var lika bra att göra TV igen. Nu ville jag visa vem jag är och släppa löst allt jag har.

Pontus Brodin, 23 år, från Kungsängen. Instagram: @pontusbrodin

Medverkade I Are you the one 2018.

– Jag har sett programmet förut och tänkte fy fan vad kul att komma in med lite drama och träffa folk. Jag åkte för hela äventyret och är supernöjd att jag åkte.

Här är alla deltagare i nya säsongen av Ex on the beach Sverige 2019. Bildkälla: Dplay

Valerie Vera, 22 år, från Norrköping. Instagram: @valeriesteffany

– Jag sökte till programmet för att jag ville göra något lite crazy.

David Lindgren, 26 år, från Kungsängen. Instagram: @08david

– Jag blev kontaktad och tackade sen ja för jag gillar att göra spontana grejer.

Sara Gustafsson, 26 år, från Varberg. Instagram: @saraalynx

– Egentligen är inte detta min grej. Men jag ville ha en förändring så tänkte att jag gör motsatsen till det jag brukar göra. Och det blev jävligt bra.

Nora Oskarsson, 22 år, från Göteborg. Instagram: @noraoskarsson

– Jag kände nu jävlar, nu kör jag. Det var en kul grej liksom.

Josef ”Loco” Sattarov, 27 år, från Årsta. Instagram: @josef_loco

– Många tipsade mig om att söka. Jag tänkt varför inte, jag ville testa något nytt.

Ex on the beach Sverige 2019 har säsongspremiär torsdag 28 mars på Dplay.

Nyheter24 frågade alla deltagare om det blev några guppande täcken för deras del under säsongen, se svaren i klippet ovan!