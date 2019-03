Paulina "Paow" Danielsson avslöjar förhållandet med SD-toppen

Det är i det senaste avsnittet av Anis Don Demina och Joey Massas podcast "Det är inte hybris om det är sant" som Paulina "Paow" Danielsson, 25, är gäst. Den färgstarka dokusåpaveteranen Paow avslöjar både det och det andra i podcasten. Bland annat berättar hon om sin sexnatt med rapstjärnan Lil Pump.

Ett annat ämne som tas upp i avsnittet är Paulinas tankar om Sverigedemokraterna.

I augusti förra året – kort innan valet – så la Paulina ut bilder på sig själv tillsammans med SD-toppen Tobias Andersson. Andersson är talesperson för Sverigedemokraternas ungdomsförbund Ungsvenskarna.

Paulina Paow Danielsson och Tobias Anderson på gymmet i augusti 2018. Bildkälla: Instagram/kattpaow

På en bild syntes Paulina och Tobias klädda i SD-kläder. En annan bild visade hur Paulina poserade vid SD:s valstuga tillsammans med Alva Orrenvade.

"Mitt största misstag någonsin"

I podden får Paow frågan om just de här SD-bilderna från valstugan.

– Det är typ mitt största misstag någonsin. Jag dejtade en kille som jobbar ganska högt upp på SD och vi träffades i typ två-tre månader. Hela sommaren i princip. Jag vet inte om jag var så trogen där kanske. Vi träffades till och från för att jag visste att det var dåligt men när jag hängde mycket med honom så blev det ju så att liksom "vadå SD, varför skulle det vara dåligt". Vi pratade aldrig politik eller någonting, säger Paow.

Paow kallar bilden från Sverigedemokraternas valstuga för hennes största misstag. Bildkälla: Instagram

Vad killen som Paow dejtade heter avslöjar hon inte i podcasten.

Joey Massa frågar sedan vad med SD det var som lockade Paow att rösta på dom, och hon berättar att hon har fått det från sin pappa som alltid har röstat på Sverigedemokraterna.

Utstött efter SD-bilden

Paulina har tidigare berättat att hon har blivit utfryst av deltagare i "Ex on the beach". På en nattklubb fick inte Paulina sitta vid de andra deltagarnas drinkbord. Paulina berättar att hon blev ignorerad.

"Jag går hem och är väldigt ledsen, jag har aldrig någonsin känt mig så utstött och äcklig i hela mitt liv", skrev Paulina i sin blogg.

Jasmine Gustafsson, som deltog i den säsongen av "Ex on the beach" var också med den aktuella kvällen på nattklubben. På sin Instagram Story gav Jasmine sin version av det som då hade hänt:

”Hon gick fram till vårt bord den kvällen och sa skål för SD, när nästan alla vid bordet har utländskt påbrå så var inte folk så jättesugna på att ha henne där. Kommer aldrig stötta något eller någon med rasistiska åsikter!”. Mer om det kan du läsa här.